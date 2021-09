BBIG Stock : quelles sont les dernières nouvelles que les fans de Vinco Ventures devraient regarder ?

in

Ce n’est pas encore le 15 octobre mais Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) regorge de nouveaux développements auxquels les investisseurs devraient prêter attention.

Source : Sahara Prince/Shutterstock.com

Comme indiqué précédemment, la société se rapproche d’un catalyseur où les actionnaires voteront sur la proposition de scission de la société Cryptyde pour fonctionner comme sa propre entité cotée en bourse. Bien que le vote des actionnaires n’aura pas lieu avant le 14 octobre, demain marque la date d’envoi des procurations lorsque ceux qui prévoient voter par procuration commenceront à recevoir les documents leur permettant de le faire.

Dans des nouvelles plus récentes, Vinco a annoncé aujourd’hui que l’une de ses filiales lancera sa première bande originale de film en streaming NFT, un exploit qui comprendra Anderson .Paak, CeeLo Green et Kota the Friend.

Malgré tout cela, l’action BBIG a baissé toute la journée.

Que se passe-t-il avec BBIG Stock

Depuis son pic le 16 septembre, l’action BBIG est sur une trajectoire descendante, chutant de plus de 15 % au cours des cinq derniers jours. Les actions ont clôturé en baisse de 7% pour la journée.

Les tendances d’aujourd’hui peuvent ne pas sembler bonnes, mais dans l’ensemble, septembre devrait être considéré comme une période de croissance considérable pour l’action BBIG. La société est en hausse de 182% pour le mois et les actions ont enregistré des gains importants lorsque Vinco a publié une présentation détaillant les plans de Cryptyde.

Quelles sont les nouvelles importantes

Il n’est pas rare que les pompes rapides des forums de médias sociaux aient des effets notables sur un stock à court terme.

La popularité de Vinco en tant qu’action mème a contribué à l’aider à croître plus tôt ce mois-ci, mais les investisseurs feraient bien de se rappeler que ce phénomène peut parfois avoir l’effet inverse.

Cela dit, toutes les raisons pour lesquelles Cryptyde a été présenté comme une aubaine pour l’entreprise sont toujours vraies, et pour l’instant, il n’y a aucune raison de soupçonner que les actionnaires ne voteront pas en conséquence. Le concept sous-jacent, consistant à « exploiter les technologies de la blockchain pour perturber les industries orientées vers les consommateurs », a encore beaucoup de potentiel.

De plus, la sortie de la première bande-son en streaming NFT ne doit pas être ignorée simplement parce que les actions sont en baisse aujourd’hui. Il convient de rappeler que Cryptyde comprend la plate-forme de streaming E-NFT, un lieu qui a permis à Tory Lanez de vendre 1 million d’exemplaires de son album NFT en moins de 60 secondes. Vinco fait clairement sa part pour tirer profit du marché NFT en plein essor, qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Quelle est la prochaine étape pour BBIG Stock (et Cryptyde)

David Moadel d’InvestorPlace a récemment prédit que les investisseurs seraient en mesure de « surfer sur le coup » avec les actions BBIG s’ils étaient préparés aux nombreux développements rapides qui les attendaient.

Pour l’instant, il y a de nombreuses raisons de croire que c’est vrai. Bien qu’il y ait eu beaucoup de choses à suivre au fur et à mesure que Vinco a avancé avec Cryptyde, les événements ont principalement indiqué un avenir prometteur, voire légèrement volatile. Les investisseurs devraient se concentrer sur les développements de l’entreprise plus que sur les tendances des médias sociaux.

Les paris de la société sur les marchés NFT devraient inciter les investisseurs à surveiller de près à travers une lentille prudemment optimiste.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.