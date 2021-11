BBIG Stock recherche des imbéciles à croire. Ne soyez pas l’un d’entre eux

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) stock me rappelle de vieux dictons et paroles de chansons.

Comme, un imbécile et son argent sont bientôt séparés. Un imbécile et son argent ont eu de la chance de se réunir en premier lieu.

« Comme tout day trader imbécile, je pensais que j’étais un raider d’entreprise. »

Ou, si vous préférez. « Quel imbécile croit voir qu’aucun homme sage n’a le pouvoir de raisonner. »

Aujourd’hui, tout se passe sur Reddit, où n’importe qui peut avoir une opinion et le fait généralement. Le stock BBIG est souvent un gros sujet là-bas, et il reste des identifiants qui pompent le stock. Malheureusement, il reste aussi des gens qui le détiennent.

Heureusement, vous n’avez besoin de connaître qu’un seul nom pour transmettre l’action Vinco Ventures.

Le gars du Moviepass

Ce nom est Ted Farnsworth. Farnsworth a acheté une participation majoritaire dans Vinco en février, par l’intermédiaire d’une société nommée Zash Media.

Où avons-nous déjà vu le nom de Farnsworth ? C’est vrai, MoviePass. Vous vous souvenez de MoviePass, n’est-ce pas ? Pour un seul abonnement mensuel, entrez dans toutes les salles de cinéma que vous voulez, voyez tous les films ? Bien avant la pandémie, MoviePass s’est écrasé et a brûlé. D’une manière ou d’une autre, Farnsworth s’est éloigné. Maintenant, il est de retour.

Farnsworth a fait entrer Vinco dans le business NFT, un album d’un rappeur dont vous n’avez jamais entendu parler, via une filiale dans laquelle le rappeur avait investi.

Ensuite, Vinco a annoncé qu’il créerait une société de cryptographie qui s’appellerait Cryptyde. Cela devait arriver le 15 octobre. Ce n’est pas encore arrivé.

Un regard plus attentif sur BBIG Stock

À travers tout cela, les fans de Vinco gonflaient le stock sur Reddit. Ils ont promis qu’il irait sur la Lune.

Il a obtenu plus de 10 $/action, brièvement, en septembre. Il a réessayé en octobre, obtenant plus de 8 $. Puis la date est venue et est repartie. L’action BBIG se négocie aujourd’hui à environ 4,50 $.

N’importe qui peut commenter n’importe quoi sur Reddit derrière un pseudonyme. L’un des gros boosters de BBIG porte actuellement le nom d’écran Fantasista123.

Parmi les autres noms que cet ID a poussés récemment sont Paysafe (NASDAQ :PSFE), en baisse de 42 % au cours des six derniers mois, et Avinger (NASDAQ :AVGR), qui n’a pas vu 1 $ depuis juillet. Ce n’est pas Warren Buffett. Au dernier rapport, Fantasista123 détenait toujours 3 500 actions et attendait d’en savoir plus sur l’accord Cryptyde.

Les NFT sont un sujet brûlant, ce qui peut faire de BBIG un stock brûlant. Si Cryptyde, qui propose de lancer une place de marché NFT, devait décoller, ce pourrait être à nouveau un stock brûlant. Après tout, BBIG a commencé l’année à 1,35 $. Si vous avez acheté en janvier, vous avez un profit.

À l’heure actuelle, la plupart des Redditors semblent fermer leurs positions. C’est pourquoi le stock est en baisse.

La direction s’attend toujours à ce que le spin-off de Cryptyde se produise, cette fois le 27 décembre, pour être considéré comme une transaction non imposable. La société a acheté un groupe publicitaire appelé Adrizer et prévoit de changer son nom en Zash.

La ligne de fond

Tout ce hachage et changement ressemble à de la fumée et des miroirs à notre Alex Sirois. Cela m’a toujours paru ainsi.

Muslim Farooque vous recommande également de ne pas monter dans le train à la mode autour de ce stock. Les lecteurs avertis peuvent noter que Lisa King, la nouvelle PDG, est entrée en fonction en février. Ils peuvent noter que Zash, qui a pris le contrôle majoritaire en février, est contrôlé par Farnsworth.

Je peux me tromper. Peut-être que Ted Farnsworth est un génie. Peut-être qu’il est sur le point de sortir un lapin de son chapeau.

Ce n’est pas comme ça que j’aime gagner de l’argent. C’est le genre d’accord que mon défunt père aimait, aux côtés d’un sharpie. Permettez-moi de terminer cette histoire par une brève confession.

Papa est mort fauché.

