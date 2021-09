BBIG Stock: Tout se terminera en larmes pour Vinco Ventures

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) stock est le dernier jeu de meme. Mais si vous clignez des yeux, vous pourriez le manquer.

Source : Michael Vi via Shutterstock

Vinco est une société d’investissement qui s’est lancée dans les jetons non fongibles (NFT), en lançant une plate-forme E-NFT pour les échanger. Il possède également 80% d’une plate-forme de contenu vidéo courte (pensez TIC Tac) appelé Lomotif. Il prévoit également de céder une deuxième société appelée Cryptyde aux actionnaires enregistrés le 15 septembre.

Les actions BBIG se négocient à moins de 7 $ avec une capitalisation boursière de 626 millions de dollars. Alors que les marchés devraient s’effondrer sur l’effondrement de la société immobilière chinoise Evergrande, vous pourrez peut-être obtenir un bon prix plus tard cette semaine.

Soyez juste clair sur ce que vous achetez, car c’est compliqué.

pompé, sous-évalué

Au début de 2021, l’action BBIG n’allait nulle part à 1,25 $ par action. Elle avait un bureau au centre-ville de Bethléem, en Pennsylvanie, de l’autre côté de la rivière par rapport à une aciérie qui abrite maintenant le Wind Creek Casino.

BBIG n’a été formé qu’en novembre dernier et la stratégie du groupe était claire dès le départ. BBIG signifie « Acheter. Innover. Grandir.”

L’homme derrière l’itération d’aujourd’hui de BBIG, cependant, est l’ancien président de MoviePass, Ted Farnsworth. C’est parce qu’en février Vinco a signé une fusion avec Farnsworth’s Zash Média, donnant à Zash une participation majoritaire dans la société résultante. Zash a ensuite acheté une participation majoritaire dans Lomotif, le clone de TikTok.

En avril, Vinco était dans le secteur E-NFT, sortant ce qu’il appelait un album NFT du rappeur canadien Tory Lanez. Tout cela s’est fait via une nouvelle filiale appelée Emmersive Entertainment, dans laquelle Lanez avait investi.

Le jeu crypto

À l’été, Farnsworth avait installé une nouvelle équipe de direction chez Vinco, dirigée par la directrice de Zash, Lisa King. Dans un diaporama envoyé aux investisseurs, la société a déclaré qu’elle créerait bientôt une autre société liée aux acquisitions, celle-ci, une société de cryptographie appelée Cryptyde. Une fois la scission terminée, et cela doit se produire le 15 octobre, les actions Cryptyde seront remises aux actionnaires existants de Vinco sous le symbole boursier TYDE.

Tout ce découpage et changement a piqué l’intérêt des shorts, qui ont sauté dans le nom dans l’espoir d’en tirer profit quand il s’est avéré que c’était un non-sens. Mais cela a attiré l’attention de Reddit les traders, qui ont serré les shorts et ont porté l’action à 10,82 $ le 9 septembre avant de battre en retraite.

Il nous reste beaucoup de mots à la mode sur Internet qui vous feront pâmer. NFT, crypto, TikTok, influenceurs numériques… la liste s’allonge encore et encore. Ce que vous ne trouverez pas, c’est beaucoup de revenus. BBIG a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 2,5 millions de dollars au cours du trimestre de mars et de 2,7 millions de dollars au cours du trimestre de juin. Il a également enregistré des pertes de 240 millions de dollars, soit près de 8,50 $ par action. Pas mal pour une entreprise vendant à 7 $.

Presque rien de tout cela n’a été rapporté par les journalistes de Wall Street. Ils étaient simplement intéressés par la giration de l’action, la hausse du prix de BBIG et la flambée massive des échanges.

La ligne de fond

Je pense que le mot magique ici est MoviePass.

C’est de là que Farnsworth est venu. MoviePass a essayé de vendre des abonnements pour entrer dans des films, et a échoué de manière spectaculaire. Cela semblait être une excellente idée, mais il n’y avait rien derrière.

Cela ressemble à la même chose. Vous avez cette étrange collection de tendances d’investissement, de rappeurs, d’influenceurs, de NFT et de certains schémas d’investissement crypto. Peut-être qu’il y a un génie quelque part à Bethléem, ou à Zash, qui peut transformer cette paille en or financier.

S’il y en a, je ne les trouve pas. Attendez que la volatilité actuelle passe avant même d’envisager un investissement dans les actions BBIG.

Soyez juste prévenu. Je pense que tout cela mettra fin à ses larmes.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.