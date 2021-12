BBVA engage Deloitte pour vendre son dépositaire pour 500 millions

03/12/2021 à 07:49 CET

Araceli Munoz

BBVA démarre le vente de votre entreprise de dépôt, la filiale qui gère plus de 73 000 millions d’euros de fonds et plans de retraite De l’entité. Comme des sources financières l’ont indiqué à « El Periódico de España », l’entité a passé un contrat avec Deloitte pour lancer un processus de vente formel, qui n’en est qu’à ses débuts. Le dépositaire de BBVA C’est le troisième plus grand du pays et est évalué à environ 500 millions d’euros, comme l’indiquent les mêmes sources. Il s’agit de l’une des opérations les plus attendues du secteur bancaire depuis la fin de l’année dernière et a suscité l’intérêt de grandes entreprises du secteur telles que l’américain State Street Partners, le français BNP Paribas ou l’espagnol Cecabank. Si tout se passe comme prévu, la transaction sera conclue au cours de la prochaine année.

A la fin de l’année dernière, le dépositaire BBVA gérait 39 452 millions d’euros en fonds de pension, 15 998 millions en plans privés, 11 848 millions en plans d’emploi, 2 935 millions en sicav et 3 013 millions en EPSV. Avec Bankinter, BBVA est la seule banque à Espagne qui maintient toujours l’activité de dépositaire au sein de votre entreprise. Au niveau international, la quasi-totalité des pays voisins comme le Royaume-Uni ou l’Italie ont transféré cette ligne d’activité à des entités indépendantes ou à des investisseurs spécialisés en la matière afin d’éviter les conflits d’intérêt tandis que les entités financières obtiennent des plus-values ​​avec ces cessions, elles renforcent leur capital et se concentrer sur leurs activités spécifiques axées sur la banque de détail.

La première en Espagne à se séparer de son activité de dépositaire a été Caixabank, qui a transféré en 2012 cette activité à Cecabank, l’une des entités qui a le plus bénéficié de la sortie des banques de cette activité. À la fin de l’année dernière, Cecabank gérait 152 963 millions d’euros après avoir finalisé l’acquisition des filiales Bankia et Kutxabank en 2020. Cette entité gère également les fonds et plans de retraite d’autres banques comme Ibercaja, Unicaja, Abanca ou Liberbank, entre autres. Derrière Cecabank, le deuxième en Espagne est Caceis et il est né l’an dernier de l’intégration des activités de dépositaire et de conservation de Santander et de Credit Agricóle, avec plus de 86 000 millions d’euros gérés. Derrière BBVA se cache BNP Paribas, qui a également profité de l’externalisation de ces services auprès des banques pour racheter l’activité Sabadell.

Cette opération intervient au moment où l’entité présidée par Carlos Torres monte en flèche son activité de fusions et acquisitions (M&A). Il y a tout juste 15 jours, BBVA informait le marché qu’elle avait lancé une OPA pour contrôler la moitié de la banque turque Garanti qu’elle ne contrôlait toujours pas, dans une opération évaluée à environ 2 250 millions d’euros. Cette opération a fortement surpris les investisseurs et l’action de l’entité a chuté de 23% (elle a clôturé hier à 4,77 euros par action) depuis l’annonce de l’opération. Son PDG, Onur Genç, a réitéré cette semaine que leur intention avec l’achat de 100% de Garanti est de générer plus de valeur et qu’ils sont attachés à la rentabilité des actionnaires, face aux voix critiques qui avertissent que la transaction augmente le risque et la volatilité bancaire. . Pourtant, il y a deux semaines, la banque a annoncé une amélioration de la rémunération des actionnaires, passant de la distribution entre 35 et 40 % des bénéfices à 40-50 % sur la période 2021-2024.

Les experts consultés par ce journal soulignent que la réaction des marchés répond à une punition pour avoir consacré ces ressources à un pays à plus grand risque comme la Turquie au lieu de privilégier d’autres alternatives de croissance en Espagne, comme la fusion avec Sabadell dont les négociations ont brisé le l’année dernière. Des sources financières indiquent toutefois que la fusion avec l’entité catalane n’est toujours pas à exclure à moyen terme. Quoi qu’il en soit, le grand catalyseur de l’effort d’investissement de BBVA a été la vente l’année dernière, qui s’est achevée cet été, de son activité aux Etats-Unis après 16 ans de travail dans le pays. Concrètement, ils ont cédé BBVA USA au groupe PNC pour 11 600 millions de dollars (10 261 millions d’euros, au taux de change actuel), générant une plus-value de 580 millions d’euros pour l’entité espagnole. Le montant obtenu équivaut à un peu plus du tiers de la valeur de marché de l’entité présidée par Carlos Torres.

A l’époque, le président de BBVA avait assuré que l’opération « nous donne beaucoup de flexibilité pour investir de manière rentable sur nos marchés & rdquor ;. Grâce à cela, le groupe pourra donner un coup de fouet à « la croissance à long terme & rdquor; et de soutenir « les économies en phase de redressement, ainsi que d’augmenter la rémunération des actionnaires & rdquor ;. Quelques heures après avoir prononcé ces mots, BBVA et Sabadell ont informé le régulateur boursier qu’elles étaient « en pourparlers concernant une éventuelle fusion entre les deux entités ». Des négociations finalement rompues pour une question de prix.

Retour aux prestations

BBVA a encaissé 3 311 millions d’euros entre janvier et septembre, laissant ainsi derrière elle des pertes de 15 millions il y a un an, selon les informations qu’elle a transmises à la CNMV correspondant à ses résultats du troisième trimestre. Cette reprise des chiffres verts est due à la solidité des produits nets d’intérêts et des commissions, ainsi qu’à une forte réduction des provisions grâce à une évolution meilleure qu’attendue des dépréciations de crédits. Ces chiffres sur la table, l’entité présidée par Carlos Torres a annoncé en octobre le plus gros rachat d’actions de son histoire (environ 10 % du capital), pour un montant maximum de 3 500 millions d’euros.