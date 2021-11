BBVA lance une OPA sur les 50,15% qu’elle ne détient pas de la banque turque Garanti

15/11/2021 à 08:13 CET

.

BBVA a annoncé ce lundi que son conseil d’administration a approuvé le lancement d’un offre publique d’achat (offre publique d’achat) volontaire sur 50,15% du capital qu’elle ne détient pas dans la banque turque Garanti, et offrira aux actionnaires 12,20 livres turques par action.

Dans un événement pertinent transmis à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), BBVA a expliqué que l’offre publique d’achat, qui sera lancée dès qu’elle recevra les autorisations réglementaires nécessaires, vise 2 106 300 000 actions – elles représentent 50,15 % du capital social de l’entreprise.

Donc, le montant maximum à débourser par la banque sera de 25 697 millions de livres turques, ce qui équivaut à environ 2 249 millions d’euros.

Le prix de l’offre publique d’achat, a ajouté la banque, représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l’action Garanti le 12 novembre., quand ils ont terminé la séance à 10,58 livres turques.

De même, il représente une prime de 34 % par rapport au prix moyen pondéré des six mois précédant la date de cette communication (9,12 livres turques) ; et 24% par rapport au prix moyen pondéré des trente jours ouvrables précédant la date de cette information (9,83 lires turques).

« BBVA se réserve le droit de réduire ou de modifier le prix de l’offre publique d’achat volontaire du montant brut qui correspond au montant distribué par action, dans le cas où la société procéderait à la déclaration ou à la distribution de dividendes, de réserves ou de toute autre distribution à ses actionnaires, le tout à compter de la date de cette information privilégiée et jusqu’à la date de réalisation de l’offre » , la banque a mis en évidence.

L’acquisition par BBVA de plus de 50% du capital de Garanti est soumis à l’obtention d’autorisations auprès de divers régulateurs, tant en Turquie que dans d’autres juridictions.

BBVA informera le marché lorsqu’elle aura obtenu toutes les autorisations réglementaires pertinentes, bien que, selon le calendrier estimé, la banque s’attend à ce que sa fermeture ait lieu au cours du premier trimestre 2022.

BBVA estime un impact maximal de l’offre publique d’achat d’environ moins de 46 points de base sur le ratio Common Equity Tier 1 (« Fully filled »), une augmentation d’environ 13,7% du bénéfice par action pour 2022, et d’environ 2,3% de sa valeur tangible. valeur comptable par action (en supposant que tous les actionnaires de Garanti acceptent l’offre).

Le président de BBVA, Image de balise Carlos Torres, a souligné qu’il s’agit « d’une opération d’une valeur énorme » pour les actionnaires de la banque, « avec un retour sur investissement élevé et une consommation de capital très limitée, en raison du traitement actuel des minorités. Cela représente également une opportunité pour les actionnaires de Garanti BBVA de pouvoir vendre leurs actions à un prix attractif.

En ce sens, il a ajouté que la Turquie est un marché stratégique pour BBVA et, malgré la volatilité à laquelle elle est soumise à court terme, elle a un grand potentiel.

« Garanti BBVA est la meilleure banque du pays, avec une part de marché de 20 % des prêts parmi les banques privées et c’est une banque que nous connaissons très bien, car elle fait partie du groupe depuis plus de onze ans, dans laquelle elle a fait preuve d’une énorme force et capacité à générer des résultats , avec une évolution remarquable par rapport au reste du secteur », a-t-il conclu.