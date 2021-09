BBVA propose déjà Bitcoin dans l’Union européenne et en Amérique latine

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) propose déjà des services avec Bitcoin dans l’Union européenne et en Amérique latine. Précisément, via la filiale suisse, et son compte New Gen, avec un investissement minimum de 10 000 $.

Concrètement, la filiale suisse de la banque espagnole BBVA a annoncé le lancement d’un compte d’investissement 100% digital. Le nouveau produit bancaire est disponible dans toute l’Union européenne, ainsi que dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Avec ce service, BBVA essaie de satisfaire les besoins d’un nouveau type de client. Particulièrement férus de technologie, qui souhaitent investir dans des secteurs plus innovants et durables. Comme Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

BBVA et votre compte New Gen

Bref, la filiale suisse de BBVA a lancé New Gen (New Generation), le compte digital qui facilitera les investissements dans les secteurs les plus impactants à l’avenir. Même en Bitcoin et autres crypto-monnaies.

En effet, selon BBVA Suisse, le compte New Gen donne accès à un catalogue d’entreprises, de fonds d’actions et d’ETF (fonds négociés en bourse). Parmi lesquels se distinguent les services liés au Bitcoin.

Soit dit en passant, organisé en 11 thèmes qui incluent le changement climatique et les technologies perturbatrices. Par exemple, la robotique, l’impression 3D et les véhicules autonomes.

«Le client peut investir dans des actions ou des fonds communs de placement. En outre, il dispose d’un portefeuille pour les crypto-monnaies.

À cet égard, Javier Rubio, directeur des solutions clients chez BBVA Suisse a indiqué : « Avec New Gen, nous voulons toucher un nouveau type d’investisseur, attiré par de nouveaux secteurs qui ont un grand potentiel pour transformer l’avenir.

En outre, il a ajouté : « L’offre offre l’un des taux les plus compétitifs de la banque suisse. Avec la garantie et la sécurité de BBVA ».

De même, Alfonso Gómez, CEO de BBVA Suisse a déclaré : « Le compte New Gen permet au client d’investir de manière positive, consciente et engagée. Car à la banque, nous pensons que les investissements actuels sont ceux qui définiront l’avenir.

Comment trader avec New Gen ?

Pour commencer à fonctionner avec New Gen, les parties intéressées doivent:

Être majeur Résident d’un état membre de l’Union européenne Résident au Mexique, Colombie, Argentine, Pérou et Chili Dépôt minimum de 10 000 $. Ou son équivalent en euros ou en francs suisses

Fait curieux, avec ce montant, BBVA réduit le niveau de demande du public intéressé à investir dans Bitcoin. Puisqu’il autorisait auparavant l’accès, uniquement aux clients de la banque privée et pour un montant minimum de 1 million de dollars.

De même, le client doit d’abord s’inscrire via un formulaire en ligne. Faites ensuite un appel d’identification vidéo. Soit dit en passant, BBVA Suisse déclare que la procédure de vérification prend moins de 15 minutes.

Pour conclure, les banques poursuivent leur approche du business des crypto-monnaies, quelles autres rejoindront ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je pars avec cette phrase de Leon Luow : « Toute personne informée doit connaître Bitcoin. Parce que cela pourrait être l’un des développements les plus importants au monde.

