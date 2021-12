BBVA Suisse devient la première banque à adopter Ethereum | Invezz

L’industrie de la cryptographie se développe de presque toutes les manières imaginables. Bien que certains de vos progrès et jalons que vous atteignez en cours de route puissent ne pas être reconnus, d’autres attirent certainement une attention appropriée.

Un exemple de cela a été vu récemment, lorsque l’une des plus grandes banques de toute l’Europe a annoncé qu’elle élargirait son offre de services de crypto trading en ajoutant Ethereum (ETH / USD) à son portefeuille.

BBVA Suisse ajoute le support pour Ethereum

La banque en question est BBVA Suisse, et ce mouvement représente un ajout important à l’institution financière. Il présentera une toute nouvelle offre à ses clients privés, leur permettant également d’élargir leurs portefeuilles en investissant dans le deuxième plus grand actif de l’industrie des crypto-monnaies. Tout ce qu’il faut, c’est que les clients de la banque aient un compte « Next Generation » ouvert et qu’ils soient autorisés à ajouter et vendre à la fois du Bitcoin et de l’Ethereum, quand ils le souhaitent.

Les clients de la banque pourront profiter d’un service d’achat grandement simplifié. Non seulement cela, mais ils pourront également utiliser l’application mobile de la banque s’ils l’ont installée. Évidemment, cela signifie que l’application de la banque offrira une prise en charge complète des monnaies numériques et que toutes les opérations impliquant des actifs numériques et traditionnels seront disponibles sur les téléphones des utilisateurs.

Cela permettra également aux traders d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en déplacement, et toutes les devises prises en charge seront facilement converties en EUR, USD et pratiquement n’importe quelle autre devise fiduciaire.

Cela fait de BBCA Suisse la première institution bancaire traditionnelle en Europe à ajouter Ethereum à son offre de crypto-monnaie et enfin à franchir une étape au-delà de la prise en charge uniquement du Bitcoin. Les responsables de la banque ont révélé que cette décision découle de la forte demande de ses investisseurs, qui sont de plus en plus ouverts aux actifs numériques.

Un intérêt croissant pour les crypto-monnaies

La décision de la banque d’ajouter un service d’entiercement pour les actifs cryptographiques a été très bien accueillie par ses clients. Il montre qu’il y a de nombreux clients qui sont prêts à gérer seuls leurs portefeuilles et aussi à diversifier leurs avoirs en utilisant des actifs plus volatils, malgré les risques.

La banque a publié une déclaration indiquant qu’une grande partie de la demande d’Ethereum, ainsi que des offres de monnaie numérique en général, provient de personnes intéressées à s’exposer au service de diversification. Cependant, il a également déclaré que cela inclut à la fois les investisseurs privés et institutionnels.

Les institutions ont développé un grand goût pour les crypto-monnaies, en particulier au cours des deux dernières années, alors que la pandémie de COVID-19 a déclenché un effondrement mondial de la plupart des autres actifs. Les crypto-monnaies et l’or étaient presque exclusivement les seuls actifs qui ont prospéré au début, et bien que la situation des marchés traditionnels se soit améliorée depuis cette époque, l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies n’a pas disparu.

