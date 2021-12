Ethereum (ETH)

BBVA Switzerland ajoute Ether (ETH) à son service de trading et de conservation de cryptomonnaies

AnTy13 décembre 2021

Outre Bitcoin, Ether suscite « le plus grand intérêt parmi les investisseurs » et offre la garantie ou la conformité réglementaire, a déclaré le PDG Alfonso Gómez.

La franchise suisse de BBVA étend sa garde de crypto-monnaie et son service de trading pour inclure désormais Ether (ETH), a annoncé la banque lundi.

En juin dernier, le service de crypto-actifs de BBVA Suisse est devenu opérationnel pour tous ses clients, et désormais ses clients de banque privée, ainsi que ceux qui ont un compte New Gen, pourront gérer à la fois Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Ces actifs numériques seront également disponibles sur les applications BBVA avec d’autres investissements traditionnels et peuvent être automatiquement convertis en dollars, en euros ou en toute autre devise fiduciaire.

« Nous avons décidé d’ajouter de l’éther à notre » portefeuille « d’actifs cryptographiques car, avec le bitcoin, ce sont les protocoles qui suscitent le plus d’intérêt parmi les investisseurs, tout en offrant toutes les garanties de conformité à la réglementation », a déclaré Alfonso Gómez, PDG de BBVA. La Suisse.

La banque ne s’arrêtera pas avec Ether, cependant, et continuera d’élargir son portefeuille dans les mois à venir pour permettre à ses clients d’investir dans le « nouveau monde numérique ».

Dans son annonce officielle, BBVA Suisse a également déclaré que ses nouveaux services de conservation d’actifs numériques avaient été « très bien accueillis » par ses nouveaux investisseurs et clients de banque privée.

La plus grande demande de crypto vient des investisseurs qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles, et ils vont des clients individuels aux investisseurs institutionnels et aux family offices.

Alors que le service est actuellement proposé en Suisse, en raison de la réglementation claire et du niveau élevé d’adoption de la région, la banque prévoit de s’étendre à de nouveaux pays, mais uniquement lorsque les marchés auront les bonnes conditions en termes de réglementation, de demande et de maturité.

