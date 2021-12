BBVA Switzerland intègre Ethereum dans son service de garde et de vente de crypto-monnaies

Pour Éditeur quotidienBitcoin Ether est la nouvelle crypto qu’intègre la filiale suisse de la banque espagnole BBVA.

En milieu d’année, la filiale suisse de la banque espagnole BBVA s’est ouverte au trading Bitcoin pour ses clients suisses. Aujourd’hui, il annonce qu’il a étendu son service de conservation et de vente d’actifs cryptographiques, qui permettra désormais également de négocier avec Ether, la devise native d’Ethereum.

Comme indiqué dans un communiqué de presse : « De cette manière, les clients de banque privée de BBVA Suisse, et les clients disposant d’un compte New Gen, pourront gérer à la fois Bitcoin et cette crypto-monnaie. Depuis l’application BBVA, ces actifs cryptographiques peuvent être consultés ainsi que le reste des investissements traditionnels. De plus, ils peuvent être automatiquement convertis en euros, en dollars ou en toute monnaie fiduciaire ».

Ainsi, BBVA Suisse se positionne comme la première banque traditionnelle en Europe à intégrer l’Ether à son service.

« Nous avons décidé d’intégrer Ether dans notre portefeuille cryptoactif car, avec Bitcoin, ce sont les protocoles qui suscitent le plus d’intérêt chez les investisseurs ; en même temps qu’ils nous offrent toutes les garanties pour se conformer à la réglementation », assure Alfonso Gómez, CEO de BBVA Suisse.

Acceptation des clients

Selon BBVA, depuis le lancement commercial du nouveau service de conservation d’actifs cryptographiques de BBVA Suisse, il a été bien accueilli par les clients de la banque privée et les nouveaux investisseurs qui choisissent de gérer personnellement leurs portefeuilles via New Gen. La plus grande demande vient des investisseurs qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles, des clients individuels, des « family offices » aux investisseurs institutionnels.

BBVA souligne qu’il y a beaucoup d’intérêt à investir dans la crypto dans les pays d’Amérique latine, en Europe et en Turquie.

Il convient de préciser que, pour le moment, BBVA propose ce nouveau service à la Suisse uniquement parce qu’elle dispose d’un écosystème Blockchain très avancé, où il existe une réglementation claire et une forte adoption de ces actifs numériquesest. Son extension à de nouveaux pays ou à d’autres types de clients dépendra de la question de savoir si les marchés satisfont aux conditions appropriées en termes de maturité, de demande et de réglementation, précise la société.

Sources : BBVA et archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash