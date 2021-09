BC Web Wise nomme Kimline D Souza en tant que directrice créative

in

D Souza fait partie du monde de la publicité depuis 14 ans

L’agence de marketing numérique BC Web Wise a nommé Kimline D Souza en tant que directrice créative. Dans son nouveau rôle, D Souza sera responsable de la création des campagnes de marque créatives pour BC Web Wise, étroitement alignées sur les nouveaux publics du numérique pour BC Web Wise.

D Souza fait partie du monde de la publicité depuis 14 ans. Elle a commencé son parcours professionnel chez RK Swamy BBDO, puis a déménagé chez Ogilvy, après quoi elle est allée chez DDB Mudra, puis a rejoint IdeateLabs. Elle a travaillé avec une gamme de marques dans les secteurs de la grande consommation, de la santé, de la banque, des voyages et du tourisme, notamment Johnson’s Baby, Clean and Clear, Stayfree, Bournivita Lil ‘Champs, Phillips, Listerine, Aveeno Baby, Cordelia cruises, Hafele, Abbott, UTI Mutual Funds. , Pfizer et éclairage Wipro.

“Avec une très forte exposition aux communautés féminines dans le marketing également, Kimline ajoutera à nos forces alors que nous entreprendrons la prochaine phase de croissance chez BC Web Wise”, a déclaré Chaaya Baradhwaaj, fondatrice et directrice générale de BC Web Wise.

« Digital-first est l’état d’esprit que nous pratiquons avec nos campagnes. Nous continuons d’ajouter une nouvelle énergie pour renforcer notre équipe de direction créative. Kimline est la directrice de la création new-age qui comprend le mélange de plate-forme et d’artisanat pour créer des campagnes perspicaces. La créativité aura toujours un impact sur l’efficacité du marketing. L’avoir à bord renforcera nos capacités créatives, incitera nos équipes à relever de nouveaux défis et apportera des solutions innovantes et intégrées à nos clients », a déclaré Dinesh Swamy, directeur de la création, BC Web Wise, lors de la nomination.

« J’ai hâte de créer un travail qui suscite des conversations significatives. Cette année a été consacrée à créer des vibrations positives pour la marque à travers des histoires qui se connectent. Le public numérique est très conscient de lui-même et avide de marques qui comprennent leur parcours et leurs choix de vie », a ajouté DSouza.

