BCCI nomme les soumissionnaires retenus pour deux nouvelles franchises IPL

Les nouvelles franchises participeront à l’IPL à partir de la saison 2022, sous réserve que les soumissionnaires remplissent les formalités post-offre comme spécifié dans le document ITT.

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a annoncé les soumissionnaires retenus pour deux nouvelles franchises de la Premier League indienne (IPL) – RPSG Ventures Ltd. – Lucknow (pour Rs 7 090 crores) et Irelia Company Pte Ltd. (CVC Capital Partners) – Ahmedabad (pour Rs 5 625 crores).

Le Conseil d’administration de l’IPL avait lancé un appel d’offres (« ITT ») pour acquérir le droit de posséder et d’exploiter deux nouvelles franchises. Les offres ont été soumises par les représentants autorisés des parties intéressées à Dubaï aujourd’hui.

Les nouvelles franchises participeront à l’IPL à partir de la saison 2022, sous réserve que les soumissionnaires remplissent les formalités post-offre comme spécifié dans le document ITT. La saison IPL 2022 comprendra dix équipes et comptera 74 matches, chaque équipe jouant sept matches à domicile et sept matches à l’extérieur.

La BCCI est heureuse d’accueillir deux nouvelles équipes de la prochaine saison de la Premier League indienne, a déclaré Sourav Ganguly, président de la BCCI. « Je tiens à féliciter RPSG Ventures Ltd. et Irelia Company Pte Ltd pour avoir été les soumissionnaires retenus. L’IPL ira désormais dans deux nouvelles villes en Inde, à savoir Lucknow et Ahmedabad. Il est encourageant de voir l’inclusion de deux nouvelles équipes à une valorisation aussi élevée, et cela réitère la force de cricket et la solidité financière de notre écosystème de cricket. Fidèle à la devise d’IPL « Là où le talent rencontre l’opportunité », l’inclusion de deux nouvelles équipes amènera plus de joueurs de cricket nationaux de notre pays sur la scène mondiale. Le processus ITT a inclus deux soumissionnaires intéressés de l’extérieur de l’Inde, ce qui souligne fortement l’attrait mondial de l’IPL en tant que propriété sportive. L’IPL s’avère être un formidable instrument de mondialisation du jeu de cricket. J’attends avec impatience l’IPL 2022 », a-t-il ajouté.

« C’est un jour important pour nous tous et je souhaite officiellement la bienvenue à RPSG Ventures Ltd. et Irelia Company Pte Ltd. dans le giron d’IPL. Nous avions promis que l’IPL serait plus gros et meilleur à partir de la 15e saison et avec Lucknow et Ahmedabad, nous emmènerons la ligue dans différentes parties de l’Inde. L’IPL a établi des normes d’or pour les ligues à travers le monde et reste un événement premium sur le calendrier sportif car il a connu une croissance rapide en peu de temps. Malgré les nombreux défis posés par COVID-19, les 13e et 14e saisons ont été achevées et les offres prouvent que les parties intéressées font confiance à BCCI et à ses capacités d’hébergement. Je suis ravi pour les habitants de l’Uttar Pradesh et du Gujarat car la longue attente est terminée et ils auront désormais leur propre équipe IPL. Mes meilleurs vœux aux deux nouvelles équipes », a déclaré Jay Shah, secrétaire de la BCCI.

Pour Brijesh Patel, président d’IPL, le niveau d’intérêt des parties intéressées prouve que l’IPL fait partie des ligues sportives les plus recherchées au monde. « Nous avons reçu des offres de différentes parties du monde et de parties aux portefeuilles divers souhaitant faire une incursion dans le monde du sport. J’adresse mes plus sincères félicitations à RPSG Ventures Ltd. et Irelia Company Pte Ltd. pour avoir obtenu les droits d’exploitation des deux équipes. Nous avons eu une merveilleuse 14e saison et la saison 2022 verra un nouveau départ », a déclaré Patel.

« Le fait que les offres gagnantes étaient bien au-dessus du prix de base fixé pour les deux nouvelles franchises IPL est une indication directe de la véritable valeur de la Premier League indienne. Nous avons reçu un énorme intérêt après le lancement de l’ITT avec de nombreux conglomérats mettant leur chapeau dans le ring. Je félicite RPSG Ventures Ltd. et Irelia Company Pte Ltd. pour avoir placé les offres les plus élevées et remporté les droits de propriété des équipes IPL. Je remercie également tous les soumissionnaires d’avoir fait confiance à la BCCI et à l’IPL. C’est le début d’un chapitre passionnant, et j’ai hâte de voir la grande vente aux enchères pour voir comment les nouvelles équipes se forment », a expliqué Arun Singh Dhumal, trésorier de la BCCI.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.