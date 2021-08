BCH consolide sa force haussière entre 530 $ et 551 $ ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

Bitcoin Cash (BCH) s’est échangé entre 498 $ et 546 $ Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin Cash se négocie à 530 $ par rapport à l’USD.

Analyse du prix du Bitcoin Cash : aperçu général des prix

Depuis samedi, Bitcoin Cash (BCH) s’est échangé entre 498 $ et 546 $, une fourchette qui marque la moyenne mobile sur 50 jours et la résistance des frais généraux empêchant le prix de dépasser les 550 $. Les taureaux se consolident fermement près de cette résistance avec la suggestion d’une hausse imminente.

Une situation qui a provoqué une lutte acharnée entre les taureaux et les ours, les acheteurs ne souhaitant pas quitter leurs positions tandis que les vendeurs plaident fortement pour un retrait.

L’analyse des prix de Bitcoin Cash a établi un nouveau plus bas après que l’USD se soit retracé tôt le matin dans la région de 550 $ avant que le prix ne soit corrigé en dessous de la résistance pour atteindre le niveau de prix de 530 $. Suggérant ainsi une tendance haussière globale sur le graphique de 24 heures du BCH. Nous pouvons nous attendre à ce que BCH continue à la hausse pendant les prochaines 24 heures et essaie de dépasser 550 $ au cours des prochaines sessions.

Pendant ce temps, le marché global des crypto-monnaies se négociait dans la zone rouge au cours des dernières 24 heures. Bitcoin et Ethereum ont perdu 3,65% et 2,97%, respectivement. La majorité des altcoins suivent dans la zone des ours, enregistrant des pertes comprises entre 2 et 5 %. Solana est parmi les moins performants après avoir perdu 4,4% de sa valeur sur le graphique de trading quotidien.

Mouvement du prix du Bitcoin Cash au cours des dernières 24 heures

Le BCH/USD s’est échangé dans une fourchette de 523 $ à 551 $ au cours des dernières 24 heures et avait une volatilité relativement modérée en raison de la baisse du volume des transactions en début de semaine. Le volume quotidien des transactions plafonne à 2,77 milliards de dollars après avoir chuté de 11% sur le graphique quotidien. Bitcoin Cash a actuellement une capitalisation boursière totale de 9,9 milliards de dollars et se classe au 14e rang par capitalisation boursière.

Source : TradingView

Graphique BCH/USD sur 4 heures :

Si le prix du Bitcoin Cash (BCH) se maintient au-dessus de 546,83 $ US, il achèvera un modèle à double fond – un renversement haussier mis en place avec un objectif objectif à 710,13 $ US. Les moyennes mobiles sont sur le point de se croiser à la hausse et le RSI est positif, ce qui suggère qu’ils ont suffisamment d’élan pour aller plus haut.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin Cash se négocie à 530 $ par rapport à l’USD. Les acheteurs tentent d’invalider toute panne et de renverser les moyennes mobiles descendantes. Une action sur les prix qui est susceptible d’exercer une poussée entre 520 $ et 546 $ dans les prochaines 24 heures.

Conclusion de l’analyse du prix du Bitcoin Cash

L’analyse des prix du Bitcoin Cash est haussière aujourd’hui, car les haussiers visent à établir un autre sommet quotidien au-dessus de l’obstacle des prix généraux. Pendant ce temps, en attendant la prochaine correction du prix du Bitcoin Cash, lisez notre prédiction à long terme pour BCH et où attendre la pièce entre 2022 et 2025.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.