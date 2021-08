BCH dépasse les 690 $ pour laisser un élan baissier derrière ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le marché a connu une hausse louable des prix dans l’analyse actuelle des prix au comptant du Bitcoin. La crypto-monnaie a franchi toutes les barrières pour atteindre 697,20 $. Les niveaux de support ont légèrement augmenté à 625,61 $.

L’analyse du prix au comptant du Bitcoin montre une amélioration de la valeur de la pièce. Les niveaux de prix ont surmonté l’élan baissier excessif et ont atteint la valeur de 686,99,9 $. L’élan a été considérable et peut porter le prix même au-dessus de 706 $ s’il gagne plus de force.

Graphique des prix BCH/USD à 1 jour : les ours sont prêts à renverser la domination haussière aujourd’hui

Dans le graphique en chandeliers à 1 jour, une légère baisse des niveaux de prix au comptant du Bitcoin a été remarquée, car les ours tentent constamment de regagner leur position. Des chandeliers rouges sont apparus sur le graphique, le prix diminuant à 686,99 $. Ce n’est pas une notion encourageante pour les acheteurs, car les niveaux de prix ont baissé après une tendance haussière douce.

La moyenne mobile (MA) cependant, est toujours au-dessus du niveau de prix actuel, c’est-à-dire 671 $. La volatilité diminue, d’où l’on peut s’attendre à une hausse des prix à venir. Les bandes de Bollinger se situent en moyenne à 616,11 $, et la ligne de tendance montre une stabilité.

Tableau des prix BCH/USD sur 1 jour. Source : TradingView

Le score de l’indice de force relative (RSI) est à un très bon nombre et est actuellement à 65,4. Les bandes de Bollinger affichent les valeurs suivantes ; la bande supérieure est à 727,67 $, tandis que la bande inférieure est présente à 504,6 $, dans le graphique sur 1 jour.

Analyse du prix au comptant du Bitcoin : progression lente détectée du côté haussier dans un graphique en 4 heures

La crypto-monnaie de 4 heures montre une augmentation progressive du prix après que les taureaux ont profité de la situation ces derniers jours. L’élan a été suffisamment fort pour porter le prix à 687,20 $. Les derniers jours ont vu une chute choquante des niveaux de prix, après quoi les taureaux ont mené une forte concurrence.

La moyenne mobile (MA) est présente à 680,3 $, en dessous de la valeur du prix actuel. La volatilité augmente pour les taureaux et les acheteurs sont enclins à acheter plus d’actifs de pièces à l’avenir.

Tableau des prix BCH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Alors que la volatilité augmente, les bandes de Bollinger ont montré les valeurs exactes ; la bande supérieure est passée à 706 $ tandis que la bande inférieure a une valeur de 609,61 $. Le score RSI est actuellement de 52,51, ce qui est un chiffre très neutre pour la crypto-monnaie.

Graphique des indicateurs techniques BCH/USD. Source : TradingView

La tendance générale d’aujourd’hui est haussière, comme le confirme également le graphique des indicateurs techniques BCH/USD. Il y a un total de 26 indicateurs collectivement, dont 15 indicateurs sont en position d’achat, neuf sont neutres tandis que deux sont en position de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles montre également des signaux similaires et son aiguille est dirigée vers le côté acheteur. Il affiche les chiffres suivants; 14 indicateurs au signal d’achat, un au neutre et aucun au signal de vente.

Le marché a connu une forte concurrence qui a rendu les oscillateurs neutres. Il y a neuf oscillateurs en position neutre, un en position d’achat alors que seuls deux oscillateurs sont en position de vente.

Conclusion de l’analyse du prix au comptant du Bitcoin

L’analyse du prix au comptant du Bitcoin montre des nouvelles positives pour les acheteurs. Les taureaux semblent reprendre des forces puisqu’ils ont réussi à grimper jusqu’à 687,20 $. Le marché est censé afficher des résultats identiques à l’avenir si le support reste à 609,91 $. Le niveau de résistance trouvé à 727 $ ne peut être surmonté que dans ce scénario.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.