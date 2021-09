BCH fait face à une pression de vente croissante entre 640 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Bitcoin Cash montre des signes de faiblesse baissière sur le graphique journalier.

Bitcoin Cash montre des signes de faiblesses baissières sur le graphique journalier après que le mouvement de fourchette étroite a changé de direction vers le bas pour suggérer des chances d’une panne. Après que le hardfork Bitcoin ait atteint un sommet quotidien de 651 $ vers la clôture de la session d’hier, les ours sont entrés et ont tiré le prix vers la région de 625 $. La baisse du prix BCH/USD peut être attribuée au nombre croissant de traders prenant des bénéfices. Cette situation n’a pas permis de franchir la zone des 680 $ et d’atteindre l’objectif supérieur de 700 $.

Notre analyse des prix Bitcoin Cash indique que les taureaux pourraient être épuisés et pourraient ne pas orienter le prix vers un autre rallye. Le MACD montre que l’élan a considérablement chuté au cours des dernières 24 heures.

Cela a incité les taureaux à porter leur attention sur la défense du niveau de support de 640 $, qui sert également de niveau de retracement FIB à 78,6%. L’In/Out of the Money Around Price (IOMAP) indique des faiblesses baissières en dessous de ce support, suggérant qu’une cassure en dessous de 640 $ entraînerait de lourdes pertes et conduirait à une clôture proche de 600 $.

Le prochain support principal en dessous de 600 $ est la région de 548 $. Cependant, celui-ci est un support solide et les taureaux maintiendraient le prix sans effort au-dessus de celui-ci. Pendant ce temps, la hausse indique une pression de vente intense entre le prix du temps de presse de 642 $ et 657 $. Les taureaux sont optimistes quant à l’idée d’atteindre 700 $ s’ils peuvent franchir la résistance entre cette zone.

Mouvement du prix Bitcoin Cash au cours des dernières 24 heures: les taureaux trouvent une résistance entre 642 $ et 657 $

Les chandeliers d’analyse des prix Bitcoin Cash sur 24 heures ont du mal à franchir une divergence baissière. L’indicateur séquentiel de TD montre également un signal de vente sur le graphique de 9 heures, ce qui suggère une tendance baissière imminente. Une hausse potentielle était visible il y a 5 jours au bord de la zone de prix de 690 $. Cependant, les ours se sont rapidement neutralisés et l’effet pourrait s’étendre à la région des 619 $, comme le montre le graphique BCH/USD à 5 jours ci-dessous :

Graphique BCH/USD à 5 jours : Source : TradingView

Graphique BCH/USD en données de 4 heures : les taureaux compensant les vendeurs pour reprendre le contrôle du marché

Le marché Bitcoin Cash est passé de plus en plus de haussier à flou au cours de la dernière semaine, les traders ayant du mal à identifier les signaux d’achat. La moyenne mobile de la bande de Bollinger est en baisse et exerce une pression sur l’action des prix du BCH. En revanche, le MACD horaire continue de dessiner une barre conséquente de barres rouges et vertes. Par conséquent, peindre simultanément des signaux de vente et d’achat déroutants. Bien que cela puisse se traduire par un renversement de tendance imminent, la résistance de 642 $ à 657 $ constitue toujours une zone dangereuse pour les traders de swing à court terme.

Pendant ce temps, nous devrions noter le développement de la ligne de tendance ascendante sur le graphique en données de 4 heures, ce qui pourrait préparer la pièce à une cassure à la hausse. Cela pourrait augmenter les chances d’un rallye étant donné que 11% de tous les modèles de triangles ascendants réussissent à des plus bas plus élevés.

Graphique BCH/USD sur 4 heures : Source : TradingView

Conclusion de l’analyse des prix Bitcoin Cash : une cassure se matérialisera-t-elle ?

Bitcoin Cash (BCH) vise à sortir d’un schéma complexe qui tient les taureaux en otage pour le 2e jour consécutif. Les acheteurs doivent continuer à pousser et atteindre le support majeur de 650 $; au moins, ils peuvent consolider suffisamment de force pour naviguer sur la ligne de résistance restante. Le fait de ne pas matérialiser une telle action sur les prix créera une tendance à la baisse en dessous de 640 $ et tombera probablement au niveau du support mineur de 619 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.