BCH/USD atteint une résistance de 692 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision du prix Bitcoin Cash – 29 août

La prévision de prix Bitcoin Cash révèle que BCH plane au-dessus des moyennes mobiles, comme indiqué par l’indicateur technique RSI (14).

Marché BCH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 750 $, 800 $, 850 $

Niveaux d’assistance : 550 $, 500 $, 450 $

BCHUSD – Graphique journalier

Le BCH/USD culmine à 692 $ aujourd’hui, après quoi il n’a pas pu maintenir la tendance car le prix baisse et se consolide autour des moyennes mobiles de 9 jours à 21 jours. Cependant, le fait que le prix ne reflète pas au-dessus du niveau de résistance de 700 $ ruine l’image technique à long terme de la pièce. Par conséquent, le cash Bitcoin devra revenir à 700 $ pour augmenter la pression d’achat tandis que la résistance la plus proche attend la pièce à 695 $, ce qui pourrait être le plus haut du jour.

Prévision du prix du Bitcoin Cash: Bitcoin Cash pourrait s’étendre davantage

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin Cash plane actuellement au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais un mouvement vers le sud pourrait probablement pousser la pièce aux niveaux de support de 550 $, 500 $ et 450 $. D’en haut, un mouvement soutenu à travers la limite supérieure du canal peut créer un élan pour les taureaux en mettant l’accent sur le déplacement du marché vers les prochains niveaux de résistance de 750 $, 800 $ et 850 $ respectivement.

Au moment de la rédaction, la ligne de signal de l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est en train de franchir le niveau 60, ce qui indique que le BCH/USD pourrait continuer à se négocier à la hausse. Pendant ce temps, en regardant le graphique journalier, la MA à 9 jours ne doit pas passer en dessous de la MA à 21 jours pour que les acheteurs se concentrent sur l’agitation vers le nord.

Par rapport à BTC, à la suite du commerce des derniers jours, les taureaux ont montré un grand engagement envers le commerce BCH en suivant le récent signe positif. En outre, la tendance actuelle du marché pourrait continuer à augmenter si les acheteurs peuvent maintenir la pression davantage.

BCHBTC – Graphique journalier

Cependant, si les taureaux réussissaient à pousser la pièce au-dessus de la limite supérieure du canal, le prix du marché pourrait probablement atteindre le prochain niveau de résistance de 1550 SAT et plus. Au contraire, un nouveau test pourrait permettre à la paire de passer en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et de 21 jours et d’abaisser le prix au niveau de support de 1200 SAT et moins. Cependant, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 50, suggérant des signaux haussiers supplémentaires sur le marché.

