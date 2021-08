BCH/USD retire moins de 700 $ Crypto nouveaux médias

Prévision du prix Bitcoin Cash – 21 août

La prévision de prix Bitcoin Cash montre que BCH se retire du sommet de 715 $ alors que la pièce passe en dessous des moyennes mobiles.

Marché BCH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 800 $, 850 $, 900 $

Niveaux d’assistance : 600 $, 550 $, 500 $

BCHUSD – Graphique journalier

Ces derniers jours, le BCH/USD a tenté de franchir la limite supérieure du canal, contre la pression vendeuse. Cependant, si Bitcoin Cash revenait en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours, les baissiers pourraient revenir pour dominer le marché, mais au moment de la rédaction, les taureaux sont toujours aux commandes. Par conséquent, dans la mesure où la MA à 9 jours reste au-dessus de la MA à 21 jours, les traders peuvent s’attendre à une poursuite haussière avant qu’un renversement n’entre en jeu.

Prédiction du prix Bitcoin Cash : quel pourrait être l’espoir de BCH ?

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin Cash baisse avec une perte quotidienne de 2,67% alors qu’il s’est concentré sur le niveau de résistance de 750 $ après avoir franchi la résistance à 715 $ il y a quelques jours. Cependant, le Bitcoin Cash était extrêmement instable au cours des 6 derniers jours de négociation. Néanmoins, le BCH/USD a touché 700 $ aux premières heures d’aujourd’hui avant de retomber à 675 $ où il se négocie actuellement. Pour le moment, Bitcoin Cash suit toujours une tendance haussière et dépasse les moyennes mobiles de 9 et 21 jours au sein du canal.

Pendant ce temps, si le marché descend en dessous du support de 650 $, le prix du BCH peut chuter jusqu’au support initial à 620 $, ce qui peut ensuite porter le prix à ses supports critiques à 600 $, 550 $ et 500 $. À l’heure actuelle, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) plonge en dessous du niveau 65, ce qui pourrait augmenter la pression de vente, mais tout mouvement haussier au-dessus du canal pourrait probablement atteindre le niveau de résistance de 750 $. Pendant ce temps, une poursuite haussière pourrait atteindre les niveaux de résistance de 800 $, 850 $ et 900 $ respectivement.

Par rapport à Bitcoin, les ours ont fait preuve d’un certain engagement sur le marché en raison de la récente augmentation du BTC. Suite aux récents signes négatifs, le prix du Bitcoin Cash pourrait continuer à baisser si les baissiers mettent davantage de pression sur les taureaux.

BCHBTC – Graphique journalier

De plus, à mesure que l’indice de force relative (14) passe en dessous du niveau 50, cela pourrait faire baisser le prix de la pièce au niveau de support de 0,0125 BTC et moins. Cependant, si le Bitcoin Cash repasse au-dessus des moyennes mobiles, il peut continuer le mouvement à la hausse, et le pousser plus loin pourrait le porter au niveau de résistance de 0,0150 BTC et plus.

