BCH / USD susceptible de dépasser 700 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prédiction du prix Bitcoin Cash – 14 août

Le prix du Bitcoin Cash se remet du creux quotidien de 642 $, car le prix reste dans la tendance haussière à court terme.

Marché BCH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 750 $, 800 $, 850 $

Niveaux d’assistance : 550 $, 500 $, 450 $

BCHUSD – Graphique journalier

Le BCH/USD se remet du creux intrajournalier de 642 $ après avoir atteint le sommet quotidien au niveau de résistance de 676 $. Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin Cash change de mains à 664 $, ayant gagné plus de 1,4% depuis le début de la session européenne. Cependant, avec la dernière reprise, l’actif numérique crée actuellement un niveau supérieur au-dessus de la limite supérieure du canal.

Prédiction du prix Bitcoin Cash : le BCH peut-il dépasser 700 $ ?

Le prix Bitcoin Cash se déplace actuellement pour franchir la limite supérieure du canal au niveau de prix de 665,85 $. Cependant, si les taureaux maintiennent la tendance à la hausse, le BCH/USD pourrait probablement rester au-dessus du canal, ce qui pourrait pousser la pièce à des niveaux de résistance de 750 $, 800 $ et 850 $, en maintenant le prix à la hausse. En d’autres termes, toute forte pression de vente peut faire glisser le prix en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours si les ours reviennent sur le marché.

Cependant, si Bitcoin Cash se négociait en dessous du prix d’ouverture quotidien de 654 $, une poursuite baissière pourrait porter le prix aux supports de 550 $, 500 $ et 450 $. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) évolue dans la région de surachat, indiquant qu’un éventuel mouvement haussier pourrait se poursuivre.

Par rapport à Bitcoin, les taureaux BCH montrent maintenant peu d’engagement envers le mouvement du marché. Cependant, après le récent signe positif, le mouvement actuel du marché pourrait continuer à suivre une tendance haussière si les acheteurs continuent de pousser le prix au-dessus de la limite supérieure du canal.

BCHBTC – Graphique journalier

De plus, comme l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 70, une fois qu’il passera au-dessus de cette barrière, le prix du marché pourrait reprendre une tendance à la hausse pour toucher le niveau de résistance de 1600 SAT et plus. Pendant ce temps, un nouveau test en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pourrait abaisser le prix au niveau de support de 1200 SAT et moins.

