BCN eMotorsport présente ses deux voitures électriques CAT 13d et CAT 13e

25/05/2021 à 22:44 CEST

Sport.es

BCN eMotorsport a présenté ses deux voitures électriques: CAT 13d Oui CAT 13e. L’événement a eu lieu à l’ETSEIB dans la zone universitaire, en présence des sponsors et représentants de l’UPC.

La première voiture (CAT 13d) est une voiture autonome qui va beaucoup plus loin que son prédécesseur, la CAT 12d. L’équipe s’est concentrée sur l’amélioration d’aspects tels que la fiabilité de la voiture et son comportement sur la piste pour être le plus rapide sur la piste.

La CAT 13e vise à être une évolution de la CAT 12e et à devenir une voiture mécaniquement fiable. Par conséquent, il disposera d’un système de traction amélioré et plus travaillé, intégrant un Algorithme de vectorisation du couple plus efficace. De plus, il intégrera un freinage régénératif qui réduira le poids des batteries et de la voiture dans son ensemble.

Actuellement, BCN eMotorsport se classe comme la meilleure équipe espagnole et dans le Top 30 européen. Cette année, il se rendra en Europe à la recherche d’améliorer sa marque dans le classement Formula Student en participant à FS Autriche, FS Allemagne, FS Espagne, FS tchèque, FS East et FS Pays-Bas.

Malgré les difficultés de la pandémie, l’équipe continue d’être plus désireuse que jamais de continuer à se battre.