BD du dimanche : Belle épée !

Image : Kotaku

Salut! Il est temps pour Kotaku's Sunday Comics, votre tour d'horizon hebdomadaire des meilleurs webcomics.

Image : voir ci-dessous

Course au cadavre par Alex Di Stasi. Publié le 16 décembre. Lire la suite de Corpse Run.

Image : voir ci-dessous

Zombie maladroit par Katie Tiedrich. Publié le 13 décembre. Lire la suite de Awkward Zombie.

Image : voir ci-dessous

Héros ignorant par Luis Lee et Ana Gaby Perez. Publié le 13 décembre. Lire la suite de Clueless Hero.

Image : voir ci-dessous

Double XP par MS Corley et Josh Crandall. Publié le 18 décembre. Lire la suite de Double XP.

Image : voir ci-dessous

Nerf MAINTENANT !! par Josué Pereira. Publié le 17 décembre. Lire la suite de Nerf MAINTENANT !!