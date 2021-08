BD du dimanche : Crunch & Munch

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur Un ancien général des États-Unis et le 45e président des États-Unis faisaient partie de ceux qui blâmaient Joe Biden pour la situation désastreuse en Afghanistan alors que les talibans prennent le contrôle. L’ancien commandant des forces américaines et internationales, le général David Petraeus, a […] More