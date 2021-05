‘Be-Bop-A-Lula’: Gene Vincent ne voulait pas dire peut-être

Parfois, les paroles pop n’ont pas à signifier grand-chose, elles doivent juste se sentir bien, exprimer la joie de la jeunesse et être faciles à chanter. C’était souvent vrai aux débuts du rock’n’roll, et rarement plus que sur le classique «Be-Bop-A-Lula», enregistré par Gene Vincent et ses Blue Caps le 4 mai 1956.

L’homme né Vincent Eugene Craddock, de Norfolk, en Virginie, était un artiste nouvellement signé à Capitol Records à l’époque. Il a coupé un numéro qui avait des échos de numéros précédemment enregistrés, comme le hit de R&B d’Helen Humes en 1945, «Be-Baba-Leba». Vincent a partagé les crédits du compositeur pour la chanson avec Donald Graves, qu’il avait rencontré l’année précédente, et avec le manager de Gene, Bill Davis, connu sous le nom de «Sheriff Tex».

Un morceau de l’action d’Elvis

C’est la démo de Vincent de «Be-Bop-A-Lula» qui l’a aidé à décrocher son contrat avec Capitol. Ils cherchaient un artiste pour leur donner un morceau du phénomène rock’n’roll dirigé par Elvis Presley. Vincent et ses Blue Caps, avec guitariste de crack Cliff Gallup, le guitariste rythmique «Wee» Willie Williams, le bassiste «Jumpin ‘» Jack Neal et le batteur Dickie «Be Bop» Harrell, ont enregistré «Be-Bop» au studio d’Owen Bradley à Nashville.

Lorsque la chanson est sortie en juin, ce n’était même pas la face A originale. Capitol a d’abord poussé «Woman Love», mais «Be-Bop-A-Lula» a rapidement attiré l’imagination des DJ de la radio, puis du public. Il est entré dans le Top 100 de Billboard, comme on l’appelait alors, dans le numéro du 16 juin au n ° 78. Il a fait la liste des meilleurs vendeurs en magasin pour le 23 juin au n ° 24.

Immortalité rock’n’roll

Parmi les différents graphiques de popularité du magazine de l’époque, son meilleur classement était n ° 7 sur cette liste des meilleurs vendeurs, fin juillet début août. Il a atteint le n ° 9 du Top 100, le n ° 10 du classement le plus joué dans les juke-box et le n ° 11 du classement le plus joué par les jockeys, et figurait toujours dans les charts en septembre. Une génération de rockeurs en herbe écoutait, comprenant Paul Mccartney et Les Beatles. Une place dans les Grammy et Rock & Roll Halls of Fame l’attendait, car la chanson, et Vincent, ont tous deux obtenu une place immortelle dans l’histoire du rock’n’roll.

