BE Stock: il y a une raison de 4,5 milliards de dollars pour laquelle Bloom Energy monte en flèche aujourd’hui

La semaine dernière, les échanges dans le secteur de l’énergie ont connu une fin difficile, les actions des piles à combustible ayant baissé dans tous les domaines. Bien qu’il n’y ait aucune raison claire pour laquelle, de nombreuses spéculations se sont concentrées sur l’incertitude de l’adoption par le Congrès d’une législation qui augmenterait les investissements du gouvernement dans les technologies durables. Cette semaine a commencé sur une meilleure note, cependant, comme Énergie de floraison (NYSE :ÊTRE) a annoncé un accord de partenariat qui a fait grimper le stock de BE.

Source : Shutterstock

Que s’est-il passé avec BE Stock

Aujourd’hui a commencé avec l’annonce que Bloom avait conclu un accord avec SK ecoplant d’étendre leur précédent partenariat. Ce nouvel accord comprend un contrat pour que Bloom produise au moins 500 mégawatts d’électricité jusqu’en 2024, générant environ 4,5 milliards de dollars de revenus d’équipement et de services.

Comme prévu, cette nouvelle a produit des résultats rapides et positifs pour le titre BE, qui a bondi dès l’ouverture des marchés. Au moment d’écrire ces lignes, il est en hausse de plus de 36% pour la journée.

Les investisseurs doivent également noter que BE n’a pas baissé autant que certains de ses pairs en fin de semaine dernière. Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) a chuté de 16% à la fin de la semaine alors que Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) a baissé de 4 %. L’action BE, cependant, n’a baissé que de 2,56%. Les gains d’aujourd’hui ont des actions en hausse de plus de 30% au cours des cinq derniers jours.

Ce que cela veut dire

Alors que le boom de l’énergie propre s’est étendu, il est devenu clair que la technologie des piles à combustible va jouer un rôle dans la révolution verte. Les opportunités abondent pour des entreprises comme Bloom qui sont arrivées tôt à la fête.

Ce type de partenariat est un bon rappel de la façon dont ils ont pu le faire. Le partenaire de Bloom dans cette entreprise est une filiale du conglomérat sud-coréen Groupe SK, un nom important dans la production d’énergie, en particulier sur les marchés asiatiques. Comme l’indique la déclaration publiée par la société, cela permettra aux deux parties de « fortifier leur leadership sur le marché de la production d’électricité et d’établir leur leadership sur le marché de l’économie de l’hydrogène ».

La demande d’hydrogène vert augmente et cet accord inclura les deux sociétés construisant des installations de production sur le sol américain et coréen. Les producteurs d’énergie américains comprennent l’importance de prendre de l’importance à l’échelle mondiale, exactement ce que Bloom continue de faire.

Pourquoi est-ce important

En plus de tout cela, il convient également de noter que l’investissement en actions dans Bloom que SK ecoplant vise est d’environ 500 millions de dollars. Avec à la fois l’investissement et le partenariat étendu à l’esprit, il est clair que SK est impressionné par le travail de Bloom et qu’il veut travailler ensemble pour accaparer un marché émergent.

Alors, quelle est la ligne de fond? L’analyste des marchés d’InvestorPlace, Thomas Yeung, a récemment nommé BE comme une action bon marché pour le boom de l’énergie verte, citant l’attrait de la technologie innovante de Bloom pour les clients des secteurs de l’hôtellerie et de la fabrication.

L’avenir est vert pour Bloom Energy et son secteur. Les investisseurs feraient bien d’y prêter attention.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.