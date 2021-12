Bea Ortiz explose contre la Fédération espagnole de water-polo

19/12/2021 à 11:19 CET

Le joueur international espagnol de water-polo du Club Natació Terrassa, Bea ortiz, a explosé ce samedi sur les réseaux sociaux contre la Fédération espagnole de water-polo (RFEN) pour ne pas avoir suspendu le match de championnat avec Mediterrani, revenu de Padoue, où ils ont disputé la phase de groupes de l’Euroligue, avec quatre cas positifs dus au COVID-19.

Cependant, dans le même message de OrtizLa Fédération a répondu en se défendant des critiques et en assurant avoir respecté le protocole fixé par les autorités sanitaires, qui permettent jusqu’à lundi prochain de jouer le contact étroit avec un schéma complet qui présente un test antigénique négatif. Cependant, le joueur de water-polo les qualifie d' »égoïstes » via une publication sur Twitter. Après elle, la société de water-polo terrassenca a également rejoint, Olga Domènech, contre la Fédération. Domènech il a exigé plus de « bon sens et moins d’intérêt personnel ».

Malheureusement et triste ce qui s’est passé aujourd’hui. Vous avez mis en danger non seulement la santé des joueurs, mais aussi celle de nos familles. Bande d’égoïstes @RFEN_Oficial pour avoir permis que cela se produise et pour toujours penser à votre propre cul. – Bea Ortiz (@bea_ortiz) 18 décembre 2021

Par contre, à l’intérieur de la piscine Bea ortiz il a aussi parlé. Il n’a pas voulu jouer le jeu mais a fini par être celui qui a donné la victoire à son équipe (10-11) en l’absence de vingt-cinq secondes.