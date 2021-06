beabadoobee lance “Our Extended Play” et annonce sa tournée 2021

beabadoobe a suivi son premier album, Fake It Flowers, avec le nouvel EP Our Extended Play. beabadoobee a également annoncé une tournée 2021 à l’appui des deux efforts, et a partagé le clip de l’EP coupé “Cologne”.

L’artiste britannique alias Beatrice Laus a co-écrit Our Extended Play avec ses camarades du label Dirty Hit Matty Healy et George Daniel de The 1975. Elle était initialement censée tourner avec le groupe (avec Phoebe Bridgers) l’année dernière, mais nous savons tous ce qui s’est passé avec ça. Pourtant, la chance de collaborer avec Healy et Daniel a permis à beabadoobee d’explorer de nouveaux sons alors qu’elle s’éloignait de son processus d’écriture et d’enregistrement typique.

Dit bea de travailler avec The 1975 sur le projet, “Cet EP a été réalisé de manière vraiment collaborative à une époque où il était vraiment difficile de le faire et je me sens tellement chanceux d’avoir pu le faire avec mon groupe et Matty et George . J’espère que cela pourra rassembler les gens d’une manière ou d’une autre, c’est vraiment le sujet de ces chansons, ce sentiment d’unité qui a beaucoup manqué l’année dernière. C’est aussi comme un pont vers ce qui va suivre.

Achetez ou diffusez notre EP Extended Play.

Dates de la tournée beabadoobee 2021 :

01/11 – Washington, DC. @ 9:30 Club

11/02 – Philadelphie, PA @ Transfert de l’Union

11/04 – New York, NY @ Webster Hall

11/05 – Boston, MA @ Royale

11/09 – Carrboro, Caroline du Nord @ Cat’s Cradle

11/10 – Charlotte, Caroline du Nord @ The Underground

11/11 – Atlanta, GA @ Buckhead Theatre

11/13 – Birmingham, AL @ Saturne

15/11 – Houston, Texas @ White Oak Music Hall

16/11 – Austin, Texas @ Emo’s

19/11 – Phoenix, AZ @ The Van Buren

11/20 – San Diego, Californie @ The Observatory North Park

21/11 – Los Angeles, Californie @ The Fonda Theatre

22/11 – Los Angeles, Californie @ The Fonda Theatre

23/11 – San Francisco, Californie @ The Fillmore

26/11 – Portland, OR @ Crystal Ballroom

27/11 – Seattle, WA @ Théâtre Neptune

28/11 – Vancouver, C.-B. @ Rickshaw Theatre

11/30 – Salt Lake City, UT @ The Depot

12/01 – Denver, CO @ The Summit Music Hall

12/04 – Kansas City, MO @ The Truman

12/06 – Chicago, Illinois @ Metro

12/08 – Détroit, MI @ Théâtre Majestic

12/09 – Toronto, ON @ Danforth Music Hall

12/10 – Columbus, OH @ Newport Music Hall

12/11 – Pittsburgh, PA @ Stage AE