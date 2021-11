Beach Ball est un duo majeur de télé-réalité

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le nouveau Wildcard sur The Masked Singer n’a pas duré longtemps. Dans l’épisode de mercredi soir, un autre des talents qui plaisent à la foule de la saison 6 a été éliminé. Le groupe B était de retour, mais les favoris Mallard, Caterpillar, Queen of Hearts et Banana Split étaient saufs. Cependant, le nouveau venu Beach Ball a été éliminé quelques instants après sa première performance. Faites défiler pour savoir qui c’était (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Lorsque le Beach Ball a été révélé, non pas une, mais deux célébrités sont apparues. Le Beach Ball s’est révélé être le duo mère-fille Mama June et Honey Boo Boo. La mère et la fille – qui se sont notamment séparées ces dernières années – sont surtout connues pour leurs apparitions dans Toddlers & Tiaras, Here Comes Honey Boo Boo et Mama June: From Not to Hot.

Les juges étaient encore une fois perplexes. Ken Jeong a choisi Kim Kardashian et sa sœur, Khloe Kardashian. Jenny McCarthy a d’abord choisi les personnalités de Real Housewives Kim Zolciak-Biermann et Erika Jayne, mais a changé pour Nicole « Snooki » Polizzi et Jenni « JWoww » Farley de Jersey Shore. Le juge invité Joel McHale a suivi l’exemple de McCarthy et a changé son hypothèse – Tiffany « New York » Pollard et Tori Spelling – pour le duo de Jersey Shore. Nicole Sherzinger est allée avec Kristen Wiig et « l’autre fille de Barb & Starr », Annie Mumolo. Robin Thicke a sélectionné un duo de sitcom, Kat Dennings et Beth Behrs de Two Broke Girls.

La sortie de Beach Ball suit Hamster (Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer des Pointer Sisters) et Baby (le comédien Larry the Cable Guy). Auparavant, nous avons rencontré Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (révélé être le joueur de Los Angeles Laker Dwight Howard) et Mère Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.