Beagle Org exige que le Dr Fauci cesse de soutenir les tests sur les animaux

Dr Fauci et les NIH reçoivent un message clair… ARRÊTEZ de soutenir les tests sur les animaux à la suite d’allégations que son agence a utilisé l’argent des contribuables pour financer la recherche sur les chiens de torture.

Le Beagle Freedom Project, une organisation à but non lucratif de défense des animaux et de sauvetage, a envoyé une lettre à Fauci… exigeant que lui et le NIH cessent immédiatement de financer la recherche utilisant des animaux. Non seulement cela, ils veulent que toute personne impliquée dans la recherche fasse face à des accusations criminelles.

Dans la lettre, obtenue par TMZ, l’organisation déchire les tests sur les animaux comme étant obsolètes, imparfaits, cruels, contraires à l’éthique et nocifs… et exige que Fauci et le NIH mettent fin à cette pratique.

Comme nous l’avons signalé … Fauci est sous le feu parce qu’un groupe de surveillance prétend avoir obtenu des documents liant les tests sur les animaux financés par le NIH à l’étranger, où plus de 40 beagles ont été tués lors d’expériences avec des insectes. Il y a une photo qui semble montrer 2 Beagles avec la tête dans un filet alors que les phlébotomes mordent leurs visages. On rapporte que leurs cordes vocales ont été retirées pour les empêcher de hurler.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

représentant Nancy Masse de Caroline du Sud auparavant a tiré une lettre à Fauci, dans laquelle elle et 23 collègues des deux côtés de l’allée ont demandé au doc ​​de siéger pour une audition sur le sujet.

Alors que Fauci en subit le plus gros problème, le président du Beagle Freedom Project a déclaré à TMZ … qu’ils prévoient également de contacter le directeur du NIH Dr Francis Collins.