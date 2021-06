Beal et Westbrook remportent la première victoire de Washington contre les Sixers

01/06/2021

Le à 06:19 CEST

. / Washington

La combinaison d’escorte Bradley Beal et la base Russell Westbrook, chefs de l’attaque de la Sorciers, avec la blessure du centre camerounais Joel Embiid, des Sixers, a permis à l’équipe de Washington a battu Philadelphie 122-114 dans le match 4 du match nul du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Est.

La victoire était la première pour les Wizards dans la série des sept meilleurs et ils ont évité le balayage (3-1) pour forcer un cinquième match à se jouer mercredi à Philadelphie.

Après avoir perdu Embiid au premier quart avec une douleur au genou droit, les Sixers se sont retrouvés sans leur meilleure option pour la victoire qui leur aurait permis le premier balayage des séries éliminatoires en 36 ans. Puis vinrent les 27 points de Beal – il a atteint 1000 en séries éliminatoires – le douzième triple-double de Westbrook en séries éliminatoires et la stratégie de Washington consistant à commettre une faute sur le meneur australien Ben Simmons chaque fois que possible dans la dernière ligne droite, tout a aidé les Wizards à assurer la victoire.

Il ne lui sera pas facile d’accumuler autant d’incidents que ceux qui se sont produits ce soir à Capital One Arena, notamment la présence d’un fan qui a sauté sur la piste au troisième quart, où il a couru jusqu’à ce qu’un agent de sécurité le frappe au sol. . . . Mais surtout Blessure d’Embiid Cela a complètement changé l’histoire du match et peut-être celle du match nul, si sa défaite se prolonge aux prochains matchs après avoir été le meilleur buteur de l’équipe avec plus de 29 points. Embiid s’est dirigé vers les vestiaires à la fin du premier quart après avoir subi une lourde chute derrière la ligne de fond lorsque son tir a été bloqué par le centre cubano-américain Robin Lopez. La star des Sixers a essayé de continuer à jouer, grimacer et se pencher pendant les pauses dans le jeu, avant de finalement se retirer et de boiter visiblement. Il n’est jamais revenu et a terminé avec huit points et six rebonds en 11 minutes d’action.

Embiid a raté 11 matchs au cours de la saison régulière après s’être blessé au genou gauche alors qu’il jouait à Washington en mars. Mike Scott, qui jouait pour les Wizards, a pris la place d’Embiid dans l’alignement au début de la seconde mi-temps.

Philadelphie menait jusqu’à 11 dans la période d’ouverture, mais cela est tombé à 60-61 à la mi-temps. Washington a brièvement pris l’avantage, à la dernière minute du troisième quart-temps. La quatrième et dernière période a été atteinte avec les deux équipes sans céder et à moins de cinq minutes de la fin, le gardien Danny Green a obtenu le panier que le cravate à 106. C’est à ce moment-là que Washington a pris le ballon des mains de Philadelphie, envoyer Simmons à la ligne du personnel à plusieurs reprises dans la dernière ligne droite avec une version de l’ancienne stratégie Hack-a-Shaq qu’ils ont fait à l’expivot Shaquille O’Neal avant le peu de succès qu’il a eu dans les lancers francs.

Simmons est entré dans le match 0-9 sur lancers francs et a terminé le quart avec 5 des 11 tentatives. Le meneur de jeu des Sixers a terminé avec un double-double de 13 points et 12 rebonds, qui n’a finalement pas pu éviter la défaite de son équipe. L’attaquant Tobias Harris a également terminé avec un double-double de 21 points et 13 rebonds qui l’ont laissé le leader des Sixers, mais n’ont pas pu atteindre les buts décisifs.

Tout le contraire de ce qui s’est passé avec l’attaquant japonais Rui Hachimura qui est devenu le facteur de surprise gagnant pour les Wizards en contribuant un double-double de 20 points et 13 rebonds. Hachimura a marqué 3 points avec l’aide de Beal avec 45,6 secondes à faire dans le temps réglementaire, ce qui a mis les Wizards dans une course de 118-112. Son panier a incité un chant de “Wiz à 7!” de certains dans le 10655 fans, environ 50 % de la capacité de la Capital One Arena et la plus grande fréquentation autorisée dans le cadre des restrictions actuelles en matière de pandémie de coronavirus.

López a terminé sixième des Wizards avec 16 points, le partant Daniel Gafford en a atteint 14 et le meneur brésilien Raúl Neto, également sorti du banc, s’est démarqué avec 11 autres points. Neto a réussi 3 tirs sur 6 depuis le terrain, dont un triple en deux tentatives, et 4 sur 5 depuis la ligne du personnel, en plus de capturer trois rebonds et de récupérer un ballon au cours des 22 minutes qu’il a jouées.

Les Sixers ont balayé pour la dernière fois un adversaire en séries éliminatoires en 1985 contre les Milwaukee Bucks, bien avant la naissance d’Embiid ou de Simmons ou du slogan “Trust the Process”. Les Wizards ont été balayés pour la dernière fois en 2007 par les Cleveland Cavaliers.

L’entraîneur des Wizards Scott Brooks, dont l’avenir est incertain avec l’expiration de son contrat de 35 millions de dollars sur cinq ans, a de nouveau changé sa formation. Après avoir fait passer l’attaquant letton Davis Bertans au cinq de départ pour ajouter de la hauteur dans le match 3, Brooks a effectué un autre changement dans le match 4, avec Gafford au centre à la place de l’Ukrainien Alex Len. Mais à la fin, ce serait López, le troisième centre utilisé par Brooks, qui a fait la différence et est devenu un facteur gagnant.