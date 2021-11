Beal : « Je gagne beaucoup d’argent et j’en suis ravi »

L’homme de 28 ans face à l’adversité familiale intensetandis que Washington était embourbé dans une longue recherche d’un entraîneur. Beal, qui n’est pas vacciné, a dû manquer les Jeux Olympiques de Tokyo après avoir contracté le coronavirus sur le terrain d’entraînement de Team USA à Las Vegas.

Maintenant, il se sent mieux après avoir traversé ce qu’il a appelé une « crise » de plusieurs mois. Sa famille est saine et sauve, et il a même eu de quoi se réjouir lorsque le père de Beal, qui souffre d’insuffisance rénale depuis des années, a reçu un nouveau rein cet été. « Ça me rassure un peu de savoir que je ne suis pas le seul à lutter » a dit Beal.

Los Wizards, que reciben a los Milwaukee Bucks el domingo, están 6-3 bajo las órdenes de Wes Unseld Jr. Beal puede centrarse en cambiar la conversación en torno a la franquicia que lidera sin preocuparse por la decisión del contrato masivo que pende sobre su Tête. Washington lui a proposé une prolongation de quatre ans d’une valeur de plus de 180 millions de dollars. Si vous attendez pour la signer et choisissez de devenir agent libre en 2022, vous pourriez gagner 50 millions de dollars de plus, mais vous n’y pensez pas souvent.

« Il y a des situations où vous pouvez penser, oh putain, qu’est-ce que je vais faire, où vais-je aller, avec qui vais-je signer ? Je ne pense pas avoir ce problème. Je suis là. C’est ce que je gagne. Je gagne beaucoup d’argent et je me sens à l’aise de le faire., et je pourrais arrêter aujourd’hui et aller bien « , a déclaré Beal.

La star était ravie lorsque les Wizards ont connu leur premier départ 5-1 depuis la saison 2005-06, en partie parce que sentit que sa patience avec la franchise commençait à porter ses fruits. Il était heureux de voir qu’un niveau de talent plus élevé pourrait aider à dissimuler des erreurs et à renforcer l’équipe dans les matchs qu’elle aurait pu perdre la saison dernière.

Une chance de concourir est tout ce que Beal voulait à Washington. Il a déclaré au PDG de Monumental Sports & Entertainment, Ted Leonsis, que cette année, il aimerait que l’organisation se qualifie pour le deuxième tour des séries éliminatoires, territoire qui n’a jamais dépassé. « Je ne suis pas assis ici en train de dire que nous allons soulever le trophée du championnat NBA Larry, O’Brien, mais je veux pouvoir avoir ces opportunités. Je veux pouvoir voir que c’est réalisable » a dit Beal.

Avec Washington dans une position prometteuse et sa situation familiale plus stable, Beal se sent également plus fort mentalement qu’avant le début de la saison. Sa vie de basketteur semble être revenue à la normale, à la seule différence qu’il doit se lever vers 8 heures du matin pour subir des tests quotidiens car il n’est pas vacciné.. La NBA a des protocoles qui réglementent ce que les joueurs non vaccinés peuvent et ne peuvent pas faire au quotidien, notamment qu’ils doivent maintenir une distance sociale au sein des installations de l’équipe pendant les réunions ou lorsqu’ils reçoivent des soins médicaux et qu’un seul joueur ne doit pas être vacciné. dans la salle de musculation à tout moment.

Vous êtes ouvert à recevoir le vaccin contre le coronavirus à un moment donné et a déclaré que c’était une conversation que lui et son partenaire avaient quotidiennement, surtout maintenant que leurs deux jeunes enfants fréquentent l’école maternelle. Il n’est pas largement anti-vaccin et n’est pas entré dans le « chiffon » après les paroles du sénateur Ted Cruz à lui et à la poignée d’autres stars de la NBA non vaccinées via Twitter. « Ne m’associe pas à ça. Parce que ce n’est pas ce que j’essayais de faire. Je ne suis pas assis ici à plaider pour que les gens ne se fassent pas vacciner… Je ne t’ai jamais rencontré, je ne te parle pas, et je ne te soutiens pas ou quoi que ce soit que tu fasses. C’est un peu bizarre. C’est pourquoi je n’aime pas les réseaux sociaux. Ted, tu sais très bien que je ne vais pas rocker avec toi. Vous n’obtiendrez aucun point de fraîcheur si vous vous consacrez à cela », a déclaré la star de Wizards.

Cependant, sa position sur le vaccin contre le coronavirus, son adversité familiale et son absence des Jeux olympiques étaient des problèmes importants auxquels Beal a dû faire face alors qu’il se préparait pour une année importante à Washington. L’escorte passe généralement ses étés à ajouter un élément à son jeu. Cette année, il s’est renseigné. « C’est bien de se sentir mal. C’est bien d’être déprimé. C’est bien d’en parler. Oui. C’est bien d’être humain parfois. Il s’agit de trouver comment le faire, dans quelle position je suis, à qui dois-je Est-ce que je dois être le plus dur ? » Suis-je libre d’être émotif ? Trouvez cet équilibre. » Souvent, je pense que je suis un super-héros ou que je peux comprendre les choses par moi-même, mais c’est bien de m’appuyer sur les gens. Je n’ai pas besoin d’être Brad Beal l’assistant millionnaire tout le tempsBeal a conclu.