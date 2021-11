Beanie Sigel dit que Kanye West ne lui doit pas d’argent pour le surnom de Yeezy

vous a eu beaucoup de surnoms tout au long de sa carrière, mais aucun n’est resté comme « Yeezy » … et maintenant l’homme qui l’a créé nomme son prix pour le surnom qui a fait des milliards à Kanye.

rappeur de Philadelphie Bonnet Sigel est l’homme que Ye a récemment crédité pour la poignée Yeezy … le criant dans une interview « Drink Champs », et disant qu’il essayait depuis des années de payer à Sigel une somme forfaitaire pour le nom.

Nous avons rencontré Beanie et l’ancien artiste de Rocafella Jeune Chris … Beanie nous dit que le nom « Yeezy » lui-même n’est qu’une infime fraction de la marque que Kanye a créée … et c’est le génie et l’éthique de travail de Kanye qui ont transformé le surnom en une marque de plusieurs milliards de dollars. Sigel dit qu’il ne veut pas de l’argent de Ye, mais qu’il aimerait que Ye puisse l’aider dans un accord commercial.

Quant à savoir pourquoi … Beanie dit que tout ce dont il a besoin est un démarreur, et à partir de là, il travaillera pour construire son propre empire. Vous pouvez dire que ce n’est que de l’amour entre de vieux amis.

On nous a dit que Kanye avait offert 50 millions de dollars à Beanie et que les stock-options étaient simplement basées sur une blague racontée par Beanie dans un club, et il n’y avait aucune vérité à cela.

Bien sûr, les chaussures Yeezy de Ye ont changé la culture… sans parler de la ligne de mode et des autres produits qu’il a déployés sur la marque – qui ont tous aidé Kanye à amasser une fortune de 6,6 milliards de dollars.