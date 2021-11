Bear Grylls se souvient que le prince George avait mangé une fourmi vivante : « Ses yeux s’illuminaient »

Le futur roi d’Angleterre a un appétit aventureux. L’aventurier britannique et star de la télévision Bear Grylls a récemment révélé que le prince George était entré en contact avec son survivaliste intérieur en 2019, alors que le jeune royal n’avait que 6 ans, et avait trouvé le courage de manger une fourmi vivante.

Grylls, qui est apparu sur Good Morning Britain mardi, a révélé que le curieux incident s’était produit lors de la King’s Cup Regatta, une course de voile caritative de trois jours, sur l’île de Wight en août 2019. Grylls, qui a fini par remporter la course de la semaine de Cowes, a été invité par la grand-mère de George, Carole Middleton, à rencontrer George, qui était un grand fan de son spécial Netflix interactif et a eu le courage d’essayer une nouvelle source de nourriture lorsqu’une traînée de fourmis s’est précipitée sur ses pieds.

« Alors, nous discutions, et il était ici, et juste au moment où nous discutions, un flot de fourmis a traversé ses pieds », se souvient Grylls. « Et lui et moi les avons regardés – il m’a regardé avec ces grands yeux étonnés – et j’ai dit: » Allez, nous devons en manger un. » Et il a dit : ‘Oh vraiment ?’ et nous avons mangé. »

Grylls a déclaré que « c’était un privilège de donner au futur roi sa première fourmi », révélant que « les yeux du petit George s’illuminaient comme ils le font avec n’importe qui quand ils sont dans la nature et font face à quelques peurs et les surmontent ». Il a ensuite qualifié George, maintenant âgé de huit ans et actuellement troisième du trône, de « héros ». Grylls a fini par remporter la régate ce jour-là et a même mentionné le jalon de survie de George lors de son discours de cérémonie de remise des prix, en disant: « Prince George. Votre première fourmi que vous avez mangée aujourd’hui … Et c’est un grand moment. Bravo, vous. »

Le célèbre aventurier avait déjà parlé du moment dans ses mémoires, Never Give Up, révélant que le jeune royal avait un air « d’appréhension et d’excitation » lorsque la piste de fourmis passait. Il a écrit qu’il « connaissait bien cette apparence » et « lui a souri et a dit : « Avez-vous déjà mangé une fourmi ? Il secoua la tête nerveusement. « Tu veux ? Juste toi et moi ? » Il a regardé autour de lui, puis de nouveau vers moi, et a hoché la tête. » Grylls a ajouté: « Je ne me lasserai jamais de cette merveilleuse grimace sur le visage des gens lorsqu’ils mangent quelque chose du menu des survivants pour la première fois. Qui qu’ils soient, c’est toujours inestimable. Mais je ne pense pas que je verrai jamais des yeux plus larges que Prince George’s, ni un sourire plus large. C’était un moment amusant que j’espère, quand il sera roi un jour et que je serai un vieil homme, il s’en souviendra peut-être encore. Après tout, qui peut oublier de manger sa première fourmi ? »