BEarn Fi nouvellement exploité, basé sur BSC, compensant les utilisateurs concernés un “ 5% supplémentaire ” du montant du dépôt

Au milieu de la manie BSC DeFi en cours, un autre projet a été exploité ce week-end, entraînant la perte d’environ 11 millions de dollars de fonds d’utilisateurs.

bEarn Fi est le projet en question ici qui est un protocole d’agriculture à rendement automatique croisé.

Ce qui s’est passé dimanche, c’est que la stratégie BUSD Alpaca de bVaults a été exploitée, et 10 859 319 BUSD ont été vidés du pool en raison d’une «mise en œuvre incorrecte de la fonction de retrait». L’équipe a déclaré dans son explication de l’incident,

“Nous avons adopté la méthode de retrait du contrat FairLaunch avec le montant BUSD alors que nous aurions dû utiliser le montant ibBUSD à la place.”

Cela a permis le retrait de plus de BUSD que nécessaire, qui à son tour a été utilisé pour déposer à FairLaunch, augmentant le montant BUSD verrouillé dans le contrat alors qu’il n’y avait pas de nouveau dépôt.

L’équipe a également assuré que seul le bVault BUSD à piquet unique utilisant de l’alpaga a été affecté et que le reste des bVaults n’est pas en danger.

Par mesure de sécurité, l’équipe met en œuvre un plafond de dépôt pour tous ses nouveaux bVaults jusqu’à ce qu’un audit complet soit effectué.

L’équipe a en outre annoncé un plan de compensation pour ses utilisateurs concernés, qui consiste en une combinaison des fonds économisés restants, du fonds de développement, du fonds DAO et d’une partie des frais générés par le protocole.

Pendant que les détails sont en cours d’élaboration, «les utilisateurs concernés recevront 5% supplémentaires de leur montant déposé», ont-ils déclaré.

Chaque utilisateur concerné pourra récupérer ses fonds de la manière suivante: 87,5% du montant du dépôt initial en BUSD et 7,5% du montant du dépôt initial en BDOv2.

Les 10% restants du montant du dépôt initial seront réclamés dans BDEX avec une période d’acquisition de 80 semaines, identique à celle de l’équipe principale.

