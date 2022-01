Bears Fire Nagy et Pace se trompent toujours, avec Laurence Holmes

Jason vous propose un podcast bonus pour réagir à la nouvelle du licenciement des Bears de Matt Nagy et Ryan Pace. Il fait venir Laurence Holmes de 670 The Score pour aider à briser la conférence de presse de George McCaskey plus tôt dans la journée (16h20). Ils approfondissent les problèmes qui se déroulent à l’intérieur de Halas Hall (18:54) et expliquent pourquoi ils ont choisi Bill Polian pour aider leur directeur général et entraîneur-chef (23:49). Ils discutent également de McCaskey appelant l’ancien centre des Bears Olin Kreutz avant que Laurence ne prédise où la franchise ira à partir d’ici (32:38).

Hôte : Jason Goff

Invité : Laurence Holmes

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

S’abonner: Spotify