Beartooth annonce la diffusion en direct de “The Journey Below”

Groupe de rock basé à Columbus, Ohio BEARTOOTH a annoncé les détails de son prochain flux de performances en direct, “The Journey Below”, diffusé le mercredi 14 juillet à 20 h HE / 17 h HP via Veeps.

“Le voyage ci-dessous” sera toute une aventure pour les téléspectateurs. Ce sera la toute première fois que BEARTOOTH interprète des chansons de son nouvel album “Au dessous de”, maintenant disponible via Red Bull Records. Vous pouvez également vous attendre à des favoris des fans et à des incontournables de la liste des sets dans cette réalité alternative immersive.

Obtenir votre “Le voyage ci-dessous” billets ici. Des produits exclusifs, en édition limitée et thématiques pour l’événement seront disponibles ici.

“Au dessous de” est sorti le 25 juin via Red Bull Records. Chanteur Caleb Shomo a déclaré à propos du LP : “‘Au dessous de’ est de loin mon album préféré que j’ai fait à ce jour. Il couvre le côté obscur de la gestion de la tension mentale au cours de la dernière année. J’ai donné tout ce que j’avais — musicalement et lyriquement. Est-ce trop sombre ? C’est possible, mais c’était aussi honnête que possible sur ce que je ressentais. J’espère que tout le monde est prêt à s’attacher pour une folle aventure de headbanging et de rock.”

Juillet dernier, Shomo Raconté “Mosh parle avec Beez” sur la direction musicale du nouveau BEARTOOTH chansons : “La façon la plus simple que j’ai essayé d’expliquer ce disque aux gens sans trop en dire est si ‘Maladie’ a été AC DC, cet enregistrement est SABBAT NOIR. C’est beaucoup plus influencé par le stoner rock sombre, le heavy power groove. Évidemment, il y a encore beaucoup de vitesse [stuff] et un peu de punk rock et tout ça, mais j’ai vraiment exploré le côté stoner metal des guitares et des sons de guitare et j’ai fait différents accordages et beaucoup de fuzz et de chaos et j’ai superposé mes morceaux de guitare.

“Pour moi, tout l’intérêt de ce mix et de la sonorité de cet album est aussi gros et fort et putain de dévastateur sonore que je puisse l’obtenir”, a-t-il déclaré. « Donc, sur une panne, par exemple, où sur ‘Maladie’ ce serait juste guitare à gauche, guitare à droite, basse au milieu, c’est littéralement… Ce petit clip que j’ai posté [on Instagram ] c’est je pense huit guitares, trois pistes de basse. Je fais juste des expériences, je fais juste des trucs de stoner stupides et je fais de mon mieux. Oui, c’est le but, c’est juste la dévastation sonore, c’est sûr.”