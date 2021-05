Beartooth annonce la tournée américaine de l’été 2021

Groupe de rock basé à Columbus, Ohio OURS vient d’annoncer le titre américain “Au dessous de” tournée qui aura lieu cet été. Le trek débute le 14 août à Las Vegas et serpente à travers le pays avant de se terminer à Grand Rapids, Michigan le 25 septembre. Toutes les dates confirmées sont ci-dessous, y compris plusieurs festivals où le groupe apparaîtra.

Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 7 mai à 10 h, heure locale.

“Tout le monde attend depuis si longtemps pour revenir en tournée – fans, groupes, équipes, la liste est longue”, déclare le chanteur Caleb Shomo. “Cela a été une année brutale, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais il y a enfin un peu d’espoir pour le rock à l’horizon. Je ne peux vraiment pas exprimer par des mots à quel point je suis excité de revenir là-bas et de donner tout ce que j’ai tous les soirs. être l’une des visites les plus intenses et les plus émotionnelles de ma vie et j’ai hâte d’en faire l’expérience avec vous tous. “

OURS sortira son quatrième album studio, “Au dessous de”, le 25 juin via Registres Red Bull.

OURS a ravi sa légion de fans fidèles à la fin du mois de mars avec un coup de poing one-two. D’abord, ils ont chuté par surprise “Dévastation”. Le groupe a rapidement suivi avec la vidéo de “Le passé est mort”. Le clip trouve le groupe en mode performance, qui est son état le plus naturel. Les membres sont entourés d’un étonnant spectacle pyrotechnique et d’un démon d’un autre monde nommé “Barry, “qui a été surnommée la mascotte officielle du cycle de l’album et peut être repérée sur la pochette de l’album illustrée ci-dessous. Le groupe a également récemment partagé son dernier single, le nouveau morceau hyperkinétique “L’enfer”.

OURS des dates de tournée FAIRE LA GUERRE et DRAGGED SOUS:

14 août – Las Vegas, NV – House of Blues



15 août – San Diego, Californie – Soma



16 août – Anaheim, Californie – House of Blues



17 août – Sacramento, Californie – Ace of Spades



19 août – Portland, OR – Crystal



20 août – Seattle, WA – Showbox Sodo



21 août – Spokane, WA – Usine de tricot



22 août – Garden City, ID – Revolution Concert House + Event Center



24 août – Billings, MT – Zoo Montana



26 août – Fargo, ND – Fargo Brewing Company



27 août – Minneapolis, MN – The Fillmore



28 août – Kansas City, MO – The Truman



29 août – Denver, CO – Sommet



31 août – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



01 septembre – Dallas, TX – House Of Blues



03 septembre – San Antonio, TX – Vibes Event Center



04 septembre – Houston, TX – House of Blues



07 sept. – Fort Lauderdale, FL – Révolution



08 septembre – Saint-Pétersbourg, FL – Jannus Live



09 septembre – Atlanta, GA – Mascarade



11 septembre – Appomattox, VA – Blue Ridge Rock Festival



12 septembre – Mansfield, OH – Inkcarceration Festival



13 septembre – Philadelphie, PA – The Fillmore



15 septembre – New York, NY – Terminal 5



17 septembre – Worcester, MA – Palladium



18 septembre – Baltimore, MD – Sound Stage



19 septembre – New Haven, CT – Toad’s Place



20 septembre – Pittsburgh, PA – Stage AE



22 septembre – Chicago, IL – House of Blues



24 septembre – Detroit, MI – St.Andrews Hall



25 septembre – Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

Juillet dernier, Shomo Raconté “Mosh parle avec Beez” sur les sessions d’écriture et d’enregistrement pour “Au dessous de”: “J’ai travaillé sur beaucoup de cet album sur la route – une grande partie de cet album. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être plus chanceux avec la façon dont notre cycle de disques s’est déroulé.

“Le ‘Maladie’ tournée en Europe était notre dernière tournée du cycle, et cela s’est terminé le 6 mars, je crois. Et puis la semaine suivante, tout s’est arrêté. Nous avions donc déjà prévu de prendre une bonne partie de cette année. Nous avions prévu de ne pas tout enlever, comme nous allons probablement devoir le faire.

«J’avais déjà travaillé sur une tonne de disques, juste en train d’écrire sur la route; j’ai amené une plate-forme de studio là-bas. Et c’était génial.

“Quand ça a commencé, tout le truc du verrouillage, je me suis juste arrêté émotionnellement pendant un mois”, a-t-il poursuivi. “Mais ensuite, j’ai attrapé un second souffle, et je viens de déchiffrer des chansons. C’est plutôt cool.”

Demandé si le OURS la «formule» d’écriture est toujours présente dans le nouveau matériel du groupe, Caleb a dit: “Je pense que quelque chose à propos du OURS le son est en quelque sorte cette formule. OURS a une structure de chanson – c’est la structure pop classique d’intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, sortie. Mais avec celui-ci, j’ai juste essayé de tout amplifier. Parce qu’avec le dernier album, je voulais vraiment opter pour ce son super brut, live-rock-and-roll-dans-le-old-school-studio et old-school-console, et c’était génial, et je adoré le faire. Et cela me prouvait que je pouvais faire un vrai disque sans ordinateur – eh bien, [without] s’appuyant fortement sur les ordinateurs. Mais je ne sais pas… je me suis juste rendu compte, tu sais quoi? C’est ce que j’ai appris en tant que producteur. Je suis venu à l’ère du mixage dans la boîte et de l’enregistrement dans la boîte, ce qui signifie utiliser des plug-ins et des émulations et des choses comme ça. J’ai juste utilisé ça pour essayer de pousser un peu plus loin. La formule est toujours là, mais je ne pense pas que ce soit dans un mauvais sens. Je pense que c’est la formule que les gens veulent d’un OURS enregistrer.

“Celui-ci est juste brisé”, expliqua-t-il. “Tout est amplifié jusqu’à 11. Je suis tellement, tellement excité. De toute évidence, c’est ce à quoi vous voulez penser quand vous faites un disque, mais putain, c’est le meilleur à ce jour. Pas même proche. C’est le disque le plus lourd. . C’est mon meilleur travail – le plus fier que j’ai été de ces chansons. C’est sauvage. C’est de la merde lourde. “

Parlant de la direction musicale du nouveau OURS Chansons, Shomo a déclaré: “La façon la plus simple pour moi d’expliquer ce disque aux gens sans trop en dévoiler est de savoir si ‘Maladie’ a été AC DC, ce record est NOIR SABBAT. C’est beaucoup plus influencé par le dark stoner rock, le heavy power groove. De toute évidence, il y a encore beaucoup de rapides [stuff] et du punk rock et tout ça, mais j’ai vraiment exploré le côté stoner metal des guitares et des sonorités de guitare et j’ai fait différents accords et beaucoup de fuzz et de chaos et j’ai superposé mes morceaux de guitare.

“Le point entier, pour moi, de ce mix et des sons de ce disque est aussi grand et fort et putain de dévastateur sonore que je peux le comprendre”, a-t-il déclaré. “Donc, en cas de panne, par exemple, où ‘Maladie’ ce serait juste la guitare gauche, la guitare droite, la basse au milieu, c’est littéralement… Ce petit clip que j’ai posté [on Instagram ] est je pense huit guitares, trois pistes de basse. Juste expérimenter – juste faire de la merde stupide et faire de mon mieux. Ouais, c’est le but – c’est juste une dévastation sonore, bien sûr. “

OURSLa dernière version de la chanson était inspirée de la musique folk et country “La session Blackbird” EP, sorti en septembre 2019.

Le troisième album du groupe, “Maladie”, est sorti en septembre 2018 via Registres Red Bull. Le disque a été enregistré à Merle studio à Franklin, Tennessee avec producteur Nick Raskulinecz (DEFTONES, KORN, FOO FIGHTERS).