OURS sortira son quatrième album studio, « En dessous de », le 25 juin via Registres Red Bull. L’officiel Wyatt Clough– un clip vidéo réalisé pour le dernier single du LP, « Le passé est mort », peut être vu ci-dessous.

OURS chanteur Caleb Shomo a commenté: « ‘En dessous de’ est de loin mon album préféré que j’ai réalisé à ce jour. Il couvre le côté sombre de la tension mentale au cours de la dernière année. J’ai tout donné – musicalement et lyriquement. Est-ce trop sombre? Peut-être, mais c’était aussi honnête que possible sur ce que je ressentais. J’espère que tout le monde est prêt à s’attacher pour une course folle de headbanging et de rock. «

Concernant « Le passé est mort », Caleb mentionné: « « Le passé est mort » a été l’une des premières chansons écrites pour l’album. La vidéo est destinée à illustrer le début du voyage vers les parties les plus profondes et les plus sombres de mon esprit, qui était le carburant utilisé pour faire ‘En dessous de’. «

« Le passé est mort » suit la sortie de « Dévastation », qui apparaîtra également sur « En dessous de ».

« En dessous de » liste des pistes:

01. En dessous de



02. Dévastation



03. Le passé est mort



04. Marre



05. Dominer



06. Non-retour



07. Douleur fantôme



08. Peau



09. L’enfer



dix. J’ai gagnét abandonner



11. La réponse



12. Le dernier riff

Juillet dernier, Shomo Raconté « Mosh parle avec Beez » sur les sessions d’écriture et d’enregistrement pour « En dessous de »: « J’ai travaillé sur beaucoup de cet album sur la route – une grande partie de cet album. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être plus chanceux avec la façon dont notre cycle de disques s’est déroulé.

« Le ‘Maladie’ tournée en Europe était notre dernière tournée du cycle, et cela s’est terminé le 6 mars, je crois. Et puis la semaine suivante, tout s’est arrêté. Nous avions donc déjà prévu de prendre une bonne partie de cette année. Nous avions prévu de ne pas tout enlever, comme nous allons probablement devoir le faire.

«J’avais déjà travaillé sur une tonne de disques, juste en train d’écrire sur la route; j’ai amené une plate-forme de studio là-bas. Et c’était génial.

« Quand ça a commencé, tout le truc du verrouillage, je me suis juste arrêté émotionnellement pendant un mois », a-t-il poursuivi. « Mais ensuite, j’ai attrapé un second souffle, et je viens de déchiffrer des chansons. C’est plutôt cool. »

Demandé si le OURS la «formule» d’écriture est toujours présente dans le nouveau matériel du groupe, Caleb a dit: « Je pense que quelque chose à propos du OURS le son est en quelque sorte cette formule. OURS a une structure de chanson – c’est la structure pop classique d’intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, sortie. Mais avec celui-ci, j’ai juste essayé de tout amplifier. Parce qu’avec le dernier album, je voulais vraiment opter pour ce son super brut, live-rock-and-roll-dans-le-old-school-studio et old-school-console, et c’était génial, et je adoré le faire. Et cela me prouvait que je pouvais faire un vrai disque sans ordinateur – eh bien, [without] s’appuyant fortement sur les ordinateurs. Mais je ne sais pas… je me suis juste rendu compte, tu sais quoi? C’est ce que j’ai appris en tant que producteur. Je suis venu à l’ère du mixage dans la boîte et de l’enregistrement dans la boîte, ce qui signifie utiliser des plug-ins et des émulations et des choses comme ça. J’ai juste utilisé ça pour essayer de pousser un peu plus loin. La formule est toujours là, mais je ne pense pas que ce soit dans un mauvais sens. Je pense que c’est la formule que les gens veulent d’un OURS record.

« Celui-ci est juste brisé », expliqua-t-il. « Tout est amplifié jusqu’à 11. Je suis tellement, tellement excité. De toute évidence, c’est ce que vous voulez penser quand vous faites un disque, mais putain, c’est le meilleur à ce jour. Pas même proche. C’est le disque le plus lourd. . C’est mon meilleur travail – le plus fier que j’ai été de ces chansons. C’est sauvage. C’est de la merde lourde. «

Parlant de la direction musicale du nouveau OURS Chansons, Shomo a déclaré: « La façon la plus simple pour moi d’expliquer ce disque aux gens sans trop en dévoiler est de savoir si ‘Maladie’ était AC DC, ce record est NOIR SABBAT. C’est beaucoup plus influencé par le dark stoner rock, le heavy power groove. De toute évidence, il y a encore beaucoup de rapides [stuff] et du punk rock et tout ça, mais j’ai vraiment exploré le côté stoner metal des guitares et des sonorités de guitare et j’ai fait différents accords et beaucoup de fuzz et de chaos et j’ai superposé mes morceaux de guitare.

« Le point entier, pour moi, de ce mix et des sons de ce disque est aussi grand et fort et putain de dévastateur sonore que je peux le comprendre », a-t-il déclaré. « Donc, en cas de panne, par exemple, où ‘Maladie’ ce serait juste la guitare gauche, la guitare droite, la basse au milieu, c’est littéralement… Ce petit clip que j’ai posté [on Instagram ] est je pense huit guitares, trois pistes de basse. Juste expérimenter – juste faire de la merde stupide et faire de mon mieux. Ouais, c’est le but – c’est juste une dévastation sonore, bien sûr. «

OURSLa dernière version de la chanson était inspirée de la musique folk et country « La session Blackbird » EP, sorti en septembre 2019.

Le troisième album du groupe, « Maladie », est sorti en septembre 2018 via Registres Red Bull. Le disque a été enregistré à Merle studio à Franklin, Tennessee avec producteur Nick Raskulinecz (DEFTONES, KORN, FOO FIGHTERS).