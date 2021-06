Beartooth annonce le roman graphique du Compendium dans son nouvel album « Below »

Bandes dessinées Z2 continue de définir la relation entre la musique et la bande dessinée; rassemblant les communautés de la bande dessinée et de la musique de tous les genres pour des œuvres biographiques, des concepts originaux passionnants, des liens d’album, et plus encore. La dernière annonce associe cet éditeur révolutionnaire aux piliers hardcore de l’Ohio BEARTOOTH pour le prequel officiel de leur tout nouvel album, “Au dessous de”.

Suite à la sortie de leur tout nouvel album la semaine dernière, au milieu de critiques élogieuses, “Le voyage ci-dessous” sert de préquelle aux sons de martèlement de “Au dessous de”; Le monde de Barry, son suzerain démoniaque.

BEARTOOTH‘s Oshie Bichar dit : « La narration a toujours été quelque chose dans lequel nous avons voulu plonger en tant que groupe. Notre objectif est de construire un univers plein d’aventures pour BEARTOOTH fans à explorer.”

L’histoire derrière les mythes de BEARTOOTHl’album de “Au dessous de” prend vie comme Barry réveille le drone d’entreprise Litale souvenir de la vie du monde avant que les forces froides du monde de l’entreprise n’interdisent le rock, lui rappelant qui elle était vraiment et qui elle pourrait être à nouveau. Raconté par le n°1 New York Times auteur de best-sellers Tony Lee avec les membres de BEARTOOTH, “Le voyage ci-dessous” est un conte puissant qui nous rappelle le pouvoir vital contenu dans chaque accord et chaque temps d’une chanson.

Lee dit : « Je suis fan de BEARTOOTH puisque ‘Agressif’ est sorti, et je suis sur la lune pour travailler avec eux sur cette histoire. Le monde de ‘Au dessous de’ est un endroit que j’ai beaucoup voulu visiter au cours de l’année dernière, et maintenant je peux le partager avec tout le monde.”

BEARTOOTH apportera son nouvel anti-héros et sa mascotte Barry à la bande dessinée cet automne “Beartooth: Le voyage ci-dessous”, le compagnon officiel de leur tout nouvel album, disponible en pré-commande dès maintenant dans les formats standard à couverture souple et à couverture rigide, ainsi qu’en éditions étui, deluxe et super deluxe avec des tirages et vinyles exclusifs.

Bandes dessinées Z2 est la première destination pour les romans graphiques officiels liés à la musique, créés en partenariat avec des artistes, des musiciens, des réalisateurs et des icônes de la culture pop de premier plan. Distribué dans le monde via Simon & Schuster, Z2 a collaboré avec des artistes aussi divers que BLONDE, Elvis Presley, GORILLAZ, Mitrailleuse Kelly, SUBLIME, Yungblud, COLLINE DE CYPRÈS, BABYMETAL, Lazer majeure, Rico Méchant et Paul Oakenfold ainsi que les premières œuvres comiques de Grammy-artistes nominés Sturgill Simpson, Coquelicot et ANTHRAX. De plus, la société a fait appel aux meilleurs talents pour les biographies graphiques officielles de légendes de la culture pop telles que LES MORTS RECONNAISSANTS, Beethoven et Charlie “l’oiseau” Parker. En 2021, Z2 publiera des romans graphiques en lien avec des albums essentiels en LES PORTES, ROI DIAMANT, Ronnie James Dio, TOUS LES TEMPS BAS, avec beaucoup d’autres à annoncer dans les prochains mois.

