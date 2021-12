Beartooth annonce ‘The Below Tour Part 2’ avec Silverstein, The Devil Wears Prada et Erra

BEARTOOTH a annoncé « La tournée ci-dessous, partie 2 ». La deuxième étape du trek des titres débutera le 26 mars à Fort Wayne, Indiana et se poursuivra jusqu’au 3 mai à Louisville, Kentucky. Apparaissent également sur le projet de loi SILVERSTEIN, LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA et ERRA. Le trek suit l’original « En dessous de la tournée », qui a eu lieu l’été dernier et affichait complet à chaque fois.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente de « La tournée ci-dessous, partie 2 de la tournée ». En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 14 décembre à 12 h HE jusqu’au jeudi 16 décembre à 22 h, heure locale jusqu’au Citi Divertissement. le Knotfest.com La prévente VIP est fixée au mercredi 15 décembre à 10 h HE et le Ticketmaster la prévente est sur le pont pour le mercredi 15 décembre à 12h heure locale. Les préventes des salles sont fixées le jeudi 16 décembre à 12h, heure locale. Enfin, la mise en vente grand public est fixée au vendredi 17 décembre à 10h heure locale.

Des dates de tournée:

26 mars – Fort Wayne, IN – Clyde Theatre



27 mars – Milwaukee, WI – Salle de bal des Eagles



28 mars – Des Moines, IA – Val Air



30 mars – Denver, CO – Fillmore Auditorium



01 avril – Salt Lake City, UT – Le complexe



02 avril – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl



03 avril – San Jose, Californie – San Jose Civic



05 avril – Anaheim, Californie – House of Blues



06 avril – Anaheim, Californie – House of Blues



07 avril – Phoenix, AZ – Van Buren



09 avril – Lubbock, Texas – Lonestar Amphitheatre



10 avril – Oklahoma City, OK – Le critère



12 avril – Austin, TX – Stubbs



13 avril – Edimbourg, Texas – Bert Ogden Arena



15 avril – Corpus Christi, Texas – Amphithéâtre de la rue en béton



16 avril – La Nouvelle-Orléans, LA – The Joy Theatre



17 avril – Nashville, TN – Wildhorse Saloon



19 avril – St. Augustine, FL – Amphithéâtre de St. Augustine



21 avril – Columbia, SC – Le Sénat



22 avril – Richmond, VA – The National



23 avril – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



24 avril – Norfolk, Virginie – La Norva



26 avril – Providence, RI – The Strand



27 avril – Long Island, NY – The Paramount



29 avril – Trenton, NJ – Cure Insurance Arena



30 avril – New Haven, CT – College Street Music Hall



01 mai – Rochester, NY – The Armory



03 mai – Louisville, KY – Old Forester’s Paristown Hall

BEARTOOTHle dernier album de , « Au dessous de », est sorti en juin via Red Bull Records. Chanteuse Caleb Shomo a déclaré à propos du LP : « ‘Au dessous de’ est de loin mon album préféré que j’ai fait à ce jour. Il couvre le côté obscur de la gestion de la tension mentale au cours de la dernière année. J’ai donné tout ce que j’avais — musicalement et lyriquement. Est-ce trop sombre ? C’est possible, mais c’était aussi honnête que possible sur ce que je ressentais. J’espère que tout le monde est prêt à s’attacher pour une folle aventure de headbanging et de rock. »

En juillet 2020, Shomo Raconté « Mosh parle avec Beez » sur la direction musicale du nouveau BEARTOOTH chansons : « La façon la plus simple que j’ai essayé d’expliquer ce disque aux gens sans trop en dévoiler est de savoir si ‘Maladie’ a été AC DC, cet enregistrement est SABBAT NOIR. C’est beaucoup plus influencé par le stoner rock sombre, le heavy power groove. Évidemment, il y a encore beaucoup de vitesse [stuff] et un peu de punk rock et tout ça, mais j’ai vraiment exploré le côté stoner metal des guitares et des sons de guitare et j’ai fait différents accordages et beaucoup de fuzz et de chaos et j’ai superposé mes morceaux de guitare.

« Pour moi, tout l’intérêt de ce mix et de la sonorité de cet album est aussi gros et fort et putain de dévastateur sonore que je puisse l’obtenir », a-t-il déclaré. « Donc, sur une panne, par exemple, où sur ‘Maladie’ ce serait juste guitare à gauche, guitare à droite, basse au milieu, c’est littéralement… Ce petit clip que j’ai posté [on Instagram ] c’est je pense huit guitares, trois pistes de basse. Je fais juste des expériences – je fais juste des trucs de stoner stupides et je fais de mon mieux. Oui, c’est le but, c’est juste la dévastation sonore, c’est sûr. »

