Beast Breaker apporte son mélange d’action mignonne de rebond de souris pour basculer bientôt

in

Vodeo Games a été formé plus tôt cette année par le créateur de Trois, Asher Vollmer, avec l’objectif déclaré de “créer des jeux de haute qualité régulièrement et durablement”. Le premier titre de l’équipe est maintenant assez proche – auparavant prévu avec une fenêtre “Été”, Brise-bête doit arriver le 23 septembre au prix de 15,00 $ aux États-Unis.

Cela a émergé par le biais d’une liste de boutiques en ligne nord-américaines plutôt que d’un communiqué de presse et de publications sur les réseaux sociaux (un chapeau à Nintendo Everything pour le spot), nous aurons donc probablement une annonce officielle et peut-être une nouvelle bande-annonce brillante bientôt. Néanmoins, même les informations publiées en avril suggèrent que cela pourrait être une version plutôt charmante.

Vous trouverez ci-dessous quelques écrans et une description officielle.

Images : Jeux vidéo

Beast Breaker est un tour par tour, rebond de la souris aventure. Vous incarnez un petit guerrier nommé Skipper, chargé de défendre les innocents du géant bêtes de mosaïque qui menacent de tout détruire.

Le jeu combine une physique satisfaisante du flipper avec une prise de décision tactique. Choisissez un style d’attaque, alignez le meilleur angle et lancez-vous ! Regardez Skip faire le tour de l’écran et briser les bêtes géantes en morceaux.

En chemin, vous rencontrerez un groupe de personnages dynamiques qui vous aideront à fabriquer de l’équipement, à maîtriser de nouveaux styles de combat uniques et peut-être même à découvrir l’origine des bêtes…

Faites-nous savoir si celui-ci vous intrigue !