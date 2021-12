Beast Breaker Studio Vodeo Games est le premier à se syndiquer

Image : Jeux vidéo

Les développeurs de Vodeo Games, le studio indépendant à l’origine de l’excellent RPG de flipper au tour par tour Beast Breaker de cette année, ont révélé à Polygon aujourd’hui qu’ils s’étaient syndiqués. La direction du studio reconnaît volontairement le groupe nouvellement formé, appelé Vodeo Workers United, ce qui en fait le premier du genre dans l’industrie du jeu vidéo en Amérique du Nord.

Le studio entièrement distant emploie 13 développeurs, dont plus de la moitié sont des sous-traitants qui seront également inclus dans le syndicat, rapporte Polygon. Étant donné que la direction de Vodeo, qui comprend le fondateur et co-directeur Asher Vollmer, reconnaît volontairement Vodeo Workers United, aucun vote de syndicalisation avec le National Labor Review Board n’est nécessaire, et les développeurs peuvent entamer des négociations sur leur premier contrat immédiatement.

« Nous sommes une petite et jeune entreprise et j’encourage constamment mes collègues à s’exprimer et à nous dire comment nous pouvons faire mieux », a écrit Vollmer dans un communiqué. « Donc, quand ils m’ont approché et m’ont dit qu’ils formaient Vodeo Workers United, c’était une évidence de prendre du recul et de les regarder fièrement faire ce qu’aucune autre société de jeux en Amérique du Nord n’a fait. »

Des syndicats de développeurs de jeux vidéo existent déjà dans certains endroits comme la France et la Suède où la négociation du travail à l’échelle du secteur est inscrite dans la loi. Pourtant, des progrès ont également été réalisés sur ces fronts. L’année dernière, le fabricant de Crusader Kings III Paradox Interactive, basé en Suède, a signé un accord commercial directement avec ses développeurs. Même là, cependant, près de la moitié du personnel a récemment affirmé travailler dans un environnement discriminatoire.

Cette décision historique intervient alors que la pression monte sur certaines des plus grandes entreprises de l’industrie du jeu vidéo pour améliorer les conditions de travail à la suite de rapports et, dans certains cas, de poursuites judiciaires, alléguant une inconduite sexuelle, une discrimination salariale et d’autres formes de mauvais traitements. Les employés d’Ubisoft ont appelé la direction de l’éditeur d’Assassin’s Creed à les impliquer directement dans la gestion des plaintes sur le lieu de travail à l’avenir. Et la semaine dernière, le PDG de Bungie, Pete Parsons, a tenté de défendre les progrès réalisés au studio après qu’IGN ait signalé des cas passés de racisme, de seixsm et de gestion toxique.

Pendant ce temps, Activision Blizzard a en fait avancé dans ses propres efforts de syndicalisation à la suite de révélations de discrimination sexuelle généralisée et de harcèlement à l’usine Call of Duty. L’ABK Workers Alliance a annoncé la semaine dernière qu’elle avait commencé à distribuer des cartes d’autorisation syndicale après l’annonce de licenciements inattendus pour les développeurs d’assurance qualité de Raven Software, le studio en charge de Call of Duty: Warzone. Le groupe a également annoncé un fonds de grève, qui a actuellement levé plus de 300 000 $, pour aider les travailleurs qui sont actuellement en grève jusqu’à ce que les licenciements soient annulés.

Les employés d’Activision Blizzard ont collaboré avec la Campaign to Organize Digital Employees (CODE-CWA) dirigée par Communication Workers of America, un groupe qui a également aidé Vodeo à se syndiquer.

« Cela semblait être une prochaine étape naturelle pour nous de parler de« Hé, nous devrions peut-être nous syndiquer » et d’aider à créer un précédent positif pour l’industrie des jeux numériques également», a déclaré Carolyn Jong, conceptrice de Beast Breaker, à Polygon. Le temps nous dira combien d’autres studios commencent à se sentir inspirés de la même manière.