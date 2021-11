Beast In Black sort le clip ‘Hardcore’

BÊTE EN NOIR, le groupe de metal basé à Helsinki, en Finlande, dirigé par l’ancien BÊTE DE BATAILLE guitariste Anton Kabanen, sort son troisième album, « Connexion sombre », vendredi dernier (29 octobre). Le clip officiel du troisième single du LP, « Hardcore », peut être vu ci-dessous.

Kabanen commente : « Bienvenue dans le siècle prochain. Connexions sombres et plaisirs interdits est le nom de ce jeu ultime, une réalité dans la réalité. Certaines choses sont tout simplement trop irrésistibles pour ne pas être goûtées, même lorsque c’est votre propre vie qui est en jeu. Il est temps de révélez la vérité nue et affrontez le jugement. Ce dont vous êtes sur le point d’être témoin est le résultat d’une vision sans vergogne et impitoyable inspirée par les œuvres époustouflantes de Hajime Sorayama et les animes cyberpunk bruts des années 90, à savoir ‘AD Police Files : La Femme Fantôme’. Pour votre plaisir, ou votre léger, nous vous présentons : ‘Hardcore’! »

Produit, enregistré et mixé par Kabanen et maîtrisé par Emil Pohjalainen (Productions sonores améthyste), « Connexion sombre » propose les synthés les plus importants de tous BÊTE EN NOIRenregistrements de jusqu’à présent, en particulier sous la forme d’éléments Italo disco, Euro beat et symphoniques pour lesquels le groupe est si apprécié. Malgré cela, à la base, il s’agit toujours de simple heavy metal. Le genre de mélodies sans âge qui Kabanen a toujours été capable de créer une fois de plus des histoires héroïques enracinées dans la science-fiction, la fantasy et le cyberpunk, qui sont représentées dans les illustrations du collaborateur de longue date du groupe Romain Ismailov.

Kabanen dit précédemment à propos de « Connexion sombre »: « Entrez dans le cyberpunk. Voitures volantes, métropole tentaculaire, vallées de néons, tueurs sans émotion, gynoïdes, femmes fatales, personnages obscurs, luxure mortelle, passion interdite, amour plus vrai que nature, voyages dans l’espace… « Connexion sombre » tient à l’intérieur. Des animes cyberpunk comme Armitage III, Cyber ​​Cité Oedo 808, Police AD, Ange de bataille Alita et Crise de chewing-gum ont essentiellement servi de sources d’inspiration, ainsi que l’immortel film classique de Ridley Scott, « Coureur de lames ». Et comme toujours, un BÊTE EN NOIR l’album ne serait pas un BÊTE EN NOIR album sans impact lourd de Fou furieux, la création manga et anime de Kentaro Miura. Malheureusement, l’auteur bien-aimé est décédé alors que nous étions encore en train de faire cet album. Ainsi, « Connexion sombre » est dédié à Kentaro Miura. »

Anton a déclaré à propos de l’artwork : « L’artwork de l’album instantanément captivant a encore une fois été réalisé par Romain Ismailov. Son accent visuel est en corrélation significative avec les thèmes récurrents de « Connexion sombre ». Le regard tendu partagé entre les Bête et la magnifique femme fatale gynoïde à mort Cynthia parle d’une connexion excitante, excitante, dangereuse, mystérieuse et même discutable sur le plan physique, émotionnel et moral. On dit qu’une image vaut mille mots, eh bien, c’est certainement le cas ! »

« Connexion sombre » liste des pistes :

01. Coureur de lame



02. Bella Donna



03. Autoroute vers Mars



04. Hardcore



05. Une nuit à Tokyo



06. Rendez-vous au clair de lune



07. Machine de vengeance



08. Nouveau monde sombre



09. Jusqu’à la dernière goutte de sang



dix. Survivants brisés



11. Ma dystopie



12. Hymne de combat (couverture MANOWAR)



13. Ils ne se soucient pas de nous (couverture MICHAEL JACKSON)

BÊTE EN NOIR est:

Yannis Papadopoulos – voix



Maté Molnar – basse



Atte Palokangas – tambours



Kasperi Heikkinen – guitare



Anton Kabanen – guitare, chant



