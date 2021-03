Beat Saber OST 4 célèbre 4 millions de ventes avec 4 nouvelles chansons gratuites

Ils l’ont fait officiellement. Bien que Beat Saber soit depuis longtemps l’un des jeux VR les plus vendus sur le marché, le jalon d’aujourd’hui signifie qu’il s’agit officiellement du jeu VR le plus vendu sur n’importe quelle plate-forme avec quatre millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts le 1er mai 2018. Bien que son développeur, Beat Games, soit la propriété de Facebook, Beat Saber est disponible sur toutes les principales plates-formes de réalité virtuelle, notamment Oculus Quest 2, PlayStation VR et PC VR. Maintenant, cependant, il est temps de vous procurer une paire de poignées Beat Saber car il est temps de passer à de nouveaux morceaux!

Official Soundtrack 4 (OST 4) est lancé pour commémorer cette étape capitale, avec quatre nouvelles chansons créées par les artistes musicaux les plus populaires du jeu: Jaroslav Beck, Camellia, Boom Kitty, Jakub Tirco et Waylon Reavis. Beat Saber OST 3 est sorti il ​​y a plus d’un an et demi et, tout comme les autres mises à jour OST, OST 4 est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire est d’allumer votre casque et de télécharger la mise à jour!

« Avec OST4, je voulais me concentrer sur l’intersection du rock et de la musique électronique, qui crée également l’environnement parfait pour des beatmaps encore plus intenses, » Jaroslav Beck, responsable de la musique pour Beat Saber.

OST 4 présente un tout nouvel environnement de kaléidoscope conçu pour vous mettre dans la zone avec des couleurs et des mouvements hypnotiques. Beat Games s’est assuré de noter que ces chansons sont sans Content ID, afin que les créateurs et les streamers, de la même manière, puissent jouer avec les morceaux sans avoir à se soucier de retirer leurs vidéos. Si ces chansons ne suffisent pas, vous pouvez toujours plonger et faire modifier votre copie de Beat Saber afin de pouvoir profiter de chansons personnalisées sur Beat Saber, ouvrant ainsi les vannes à des milliers de chansons supplémentaires.