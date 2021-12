Le dernier single de La confiture, l’un des rares cas où un groupe a vraiment démissionné au sommet, a fait ses débuts dans les charts britanniques le 4 décembre 1982. « Battre la reddition » a fait ses débuts au n ° 1 pour donner au groupe son quatrième et dernier best-seller, et en quelques jours, The Jam était effectivement plus.

Les Paul Weller la composition avait une saveur soul distincte qui, avec le recul, peut être considérée comme un aperçu de la direction qu’il prendrait avec son nouveau groupe, le Conseil de Style. Le son rempli de cor parlait de l’amour de Weller pour le R&B classique, sur un chant du cygne à haute énergie aux cinq années de succès ininterrompu de The Jam.

« Beat Surrender » n’a été inclus sur aucun album studio original de Jam, car leur sixième et version finale, The Gift, était sorti huit mois plus tôt, en mars 1982. Polydor a comblé le vide de Noël avec une compilation de Jam live couvrant toute leur durée de vie, Dig The New Breed, qui a atteint le numéro 2. Au cours de la nouvelle année, le catalogue complet de singles de Jam a été réédité et a créé l’historique des charts lorsque, la première semaine de février, les 13 versions étaient dans le Top 75.

Écoutez la liste de lecture The Jam Best Of de uDiscover Music.

Le dernier single était, bien sûr, sur le rétrospective de deux CD Snap!, que le label sort en octobre de l’année suivante, avec un grand succès. « Beat Surrender » a passé deux semaines au n ° 1 au Royaume-Uni en décembre 1982, avant de céder la place à « Save Your Love » de Renée et Renato. Aux États-Unis, la diffusion était, comme toujours, difficile à trouver pour le groupe, et le single n’a pas réussi à se classer, comme tous ses prédécesseurs.

Le morceau fait maintenant partie de l’édition de luxe de The Gift, sur un deuxième CD aux côtés des versions du groupe de « Move On Up » de Curtis Mayfield. La « guerre » d’Edwin Starr et bien plus encore.

Achetez ou diffusez le coffret 5CD 1977 de The Jam.