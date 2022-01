Beat the Chasers : Clive Mantle de Game of Thrones remporte 100 000 £ pour une œuvre caritative

Clive a réussi l’incroyable exploit lundi (Photo: ITV)

Les fans de Beat the Chasers ont été témoins de l’une des plus grandes victoires de ces derniers temps lors de l’émission de lundi soir, alors que la star de Game of Thrones, Clive Mantle, a remporté un énorme 100 000 £ pour une œuvre caritative.

L’homme de 63 ans s’est frayé un chemin vers une victoire célèbre après avoir affronté certains des meilleurs quiz du pays lors d’un épisode mordant.

L’acteur jouait pour gagner des fonds pour le National Youth Theatre of Great Britain, dans un épisode qui mettait également en vedette Omid Djalili, Jenny Eclair et Richard Whitehead.

Alors que l’hôte Bradley Walsh présentait Clive, connu pour son rôle de Lord Greatjon Umber dans Game of Thrones, ainsi que des rôles dans Casualty et Holby City, peu de gens auraient pu prévoir l’énorme victoire à venir.

Après avoir levé 3 000 £ lors du tour de table, un choix d’options lui a été proposé. Il a décidé de prendre le risque et d’affronter cinq poursuivants avec 41 secondes au compteur pour la somme à six chiffres.

Un tour final tendu a suivi, avec Clive gagnant avec 14 secondes impressionnantes à jouer.

Clive a été félicité par Bradley et les poursuivants (Photo: ITV)

« Quelle performance ! » a déclaré Bradley, célébrant le résultat « extraordinaire ».

« Je ne peux pas vous dire ce que cet argent fera pour le théâtre pour jeunes », a déclaré Clive.

L’acteur semblait ému après la victoire, prenant un moment pour se ressaisir après avoir époustouflé les poursuivants.

Les poursuivants l’ont félicité pour la victoire et Shaun Wallace a choisi sa bonne réponse « complexe d’Odipe » comme la plus impressionnante de la manche.

Clive est connue pour sa performance en tant que Lord Greatjon Umber (Photo: HBO)

Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux après l’épisode pour féliciter Clive pour la victoire « émotionnelle », avec un écrit: « En fait, je me sens un peu émotif !!! Bravo Clive !!!!!!’

Un autre a déclaré: « Quelle performance brillante de Clive Mantle sur Beat the Chasers. »

« Merveilleuse victoire sur #BeatTheChasers avec le brillant #clivemantle pour @NYTofGB – m’a mis une larme à l’œil », a ajouté un autre.

Félicitations Clive !

Cela vient après que les fans de The Chase aient applaudi Mark ‘The Beast’ Labbett pour avoir aidé à faire du jeu un terrain de jeu plus égal lorsqu’il a affronté récemment Annah, une concurrente partiellement aveugle.

La bête est connue pour son approche pragmatique dans l’émission ITV, montrant souvent ses frustrations lorsqu’il se comporte en deçà de ses attentes. Mais dans un récent épisode du quiz de l’heure du thé, Mark a légèrement mis sa nature compétitive de côté lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec un joueur malvoyant.

Beat the Chasers est disponible pour regarder sur ITV Hub.

