BeatO : tirer parti de la technologie pour de meilleurs résultats pour la santé

Le diabète et l’hypertension ont été les principales causes de décès dans cette pandémie, déclare Gautam Chopra, co-fondateur et PDG de BeatO, une plateforme de gestion du diabète de premier plan. « La situation semble encore plus grave si l’on considère que sur les 200 millions d’Indiens dans ces conditions, 80% ont des niveaux incontrôlés. Avec notre solution holistique basée sur la technologie qui prend en charge la gestion de bout en bout de ces conditions, nous disposons d’un produit et d’une technologie éprouvés avec une base de membres très engagée et en croissance rapide », ajoute-t-il.

Récemment, BeatO, basé à New Delhi, un écosystème de soins numériques pour la gestion des maladies chroniques, a annoncé qu’il avait levé 42 crores de roupies sous la direction de la société de capital-risque américaine W Health Ventures. Le financement a également vu la participation de PharmEasy (une marque de Threpsi Solutions), de Merisis VP et des investisseurs existants Orios VP, Leo Capital et d’autres. Avec ce nouveau financement, BeatO a levé 75 crores de roupies au cours de la dernière année pour ses séries de séries A et de pré-séries B. Les nouveaux fonds seront utilisés dans deux domaines clés : la croissance de la base d’abonnés sur plusieurs canaux et zones géographiques, et l’amélioration des produits pour fournir des soins à d’autres conditions cardiométaboliques.

La plate-forme de santé numérique de BeatO combine une surveillance en temps réel via ses appareils connectés à l’IoT et son écosystème d’applications pour fournir des informations personnalisées basées sur l’IA et une intervention proactive des médecins et des coachs en santé aux patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète. Les glucomètres pour smartphone de BeatO sont extrêmement petits, ce qui les rend pratiques à transporter et à prendre des lectures précises.

Après l’épidémie de Covid-19 dans le pays, BeatO a connu une croissance mensuelle significative à deux chiffres, tant en termes de membres que de revenus. BeatO s’est étendu à 500 000 installations d’applications et 300 000 membres payants (en ajoutant 25 000 membres payants chaque mois). La société enregistre un chiffre d’affaires brut annuel de Rs 70 crore.

Cette croissance est soutenue par une forte augmentation de l’engagement des patients. Un membre BeatO moyen mesure sa glycémie environ 9 fois par mois, ce qui est 3 fois plus que la moyenne indienne et peut contrôler son taux de sucre en trois mois. Cela peut être largement attribué à l’application conviviale de BeatO (qui facilite la mesure et le suivi de la glycémie), des informations exploitables en temps réel et une intervention proactive basée sur les données via ses coachs de santé et ses médecins.

Un engagement accru entraîne de meilleurs résultats cliniques. Les études factuelles du monde réel de BeatO ont été publiées dans la prestigieuse American Diabetes Association et les forums Advanced Technologies and Treatment for Diabetes. Ces grandes études basées sur la population indienne ont démontré qu’en 30 jours, le programme de BeatO est efficace pour réduire la glycémie moyenne de 10 % et pour les patients sujets à l’hypoglycémie, le programme est efficace pour réduire l’incidence de l’hypoglycémie de 52 %.

