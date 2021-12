Béatrice et Eugénie avaient des « manières de faire » réservées à la reine | Royale | Nouvelles

Au cours d’une année par ailleurs difficile pour le Cabinet, Eugénie et Béatrice sont toutes deux devenues de nouvelles mamans. Beatrice, qui était déjà la belle-mère du fils de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, Wolfie, a donné naissance à Sienna en septembre. En février, Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​également accueilli leur premier-né, August, qui a ensuite été baptisé en présence de la reine le mois dernier.

En grandissant, les sœurs York entretenaient une relation très étroite avec leur grand-mère et rendaient souvent visite à la reine et au prince Philip pour prendre le thé.

Malgré leur lien, selon l’experte royale Mme Seward, Béatrice et Eugénie adopteraient un ensemble spécial de manières en présence du monarque.

Mme Seward s’exprimait dans le documentaire de Channel 5 « Beatrice et Eugénie : des princesses choyées ? » qui a été diffusé pour la première fois en 2020.

Au cours de l’émission, le narrateur a expliqué : « Béatrice et Eugénie étaient également adorées de leurs grands-parents.

“Les York vivaient à une courte distance en voiture du château de Windsor et visitaient souvent.”

Mme Seward a ajouté: «Ils allaient souvent prendre le thé avec la reine et le prince Philip.

« Encore une fois, Fergie a dit qu’ils avaient trois manières : une pour elle, une pour quand ils étaient sortis et la troisième quand ils étaient avec la reine. »

Le documentaire explore également la relation du monarque avec Béatrice et Eugénie, et avance un certain nombre de raisons pour lesquelles le lien entre les membres de la famille est si fort.

Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont annoncé leur séparation en 1992, alors que Béatrice avait trois ans et qu’Eugénie était à quelques jours de fêter son deuxième anniversaire.

La relation du couple aurait commencé à se détériorer peu de temps après leur mariage en 1986, en raison de la longue période d’Andrew avec la Royal Navy.

Andrew et Sarah ont finalisé leur divorce en 1996.

Cependant, le commentateur royal Tom Quinn a suggéré que la relation étroite de Beatrice et Eugénie rappelait à la reine son propre lien avec sa défunte sœur la princesse Margaret.

M. Queen a affirmé que Sa Majesté « adore » Béatrice et Eugénie car elle voit « quelque chose de sa propre relation en tant qu’enfant avec la princesse Margaret ».

Malgré de nettes différences de personnalité, la reine et sa sœur cadette ont toujours été proches.

Margaret est décédée d’un accident vasculaire cérébral en 2002 à l’âge de 71 ans après des années de maladie.

Dévastatrice pour Sa Majesté, la reine mère est décédée paisiblement dans son sommeil quelques semaines plus tard à l’âge de 101 ans.

Les sœurs York sont également incroyablement proches, Eugénie et Béatrice ayant déjà vécu ensemble dans un appartement de quatre chambres au palais St James.

Comme la relation amoureuse de la reine avec Margaret, les différences de personnalité de Béatrice et Eugénie ont rapproché le couple.

Elle a déclaré au Telegraph en 2008 : « Nous nous entendons fantastiquement bien, peut-être parce que nous faisons et pensons des choses différentes.

«Je ne suis définitivement pas aussi poli que Béatrice, je dois dire. Je le dis tel quel.

«Je suis plus timide au début comme lors d’une fête, je dirai à Béatrice au fur et à mesure que nous irons dans ‘Oh, tu y vas en premier’. Mais alors, quand nous sommes réellement à l’intérieur, je suis beaucoup plus bruyant et elle est beaucoup plus polie et attentionnée.

