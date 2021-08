Béatrice, victime des attentats de Bruxelles, ouvre à Tokyo

Il n’oubliera jamais le 22 mars 2016. Pas le vacarme. Pas ce fondu au noir. Les attentats de Bruxelles ont changé la vie de Béatrice de Lavalette (Floride, 29 novembre 1998). Des deux attentats subis dans la capitale belge, elle a connu celui de l’aéroport. Il était environ 08h00. “La prochaine chose qui arrive à l’explosion, c’est que je suis au sol. Je savais exactement ce qui venait de se passer et j’ai pensé : ‘Ce doit être une blague. Je ne peux pas croire que cela se produise “, raconté dans une interview pour KTVQ. Il avait 17 ans et rentrait en Floride pour les vacances de Pâques.

Le destin a obligé l’un des kamikazes qui ont perpétré l’attentat à se tenir près de lui. La bombe l’a grièvement blessée, au point que lors d’un premier examen elle a écopé d’un carton rouge. Ce badge signifiait qu’elle serait traitée en dernier car elle avait le moins de chances d’avancer.

Cependant, Bea était forte et elle l’a montré. Elle a été transférée à l’hôpital militaire Reina Astrid et a survécu après avoir passé un mois dans un coma artificiel et quatre en soins intensifs. Bien sûr, la bombe lui a laissé de multiples blessures internes causées par des éclats d’obus, des brûlures au deuxième et au troisième degré dans 35% de son corps, des blessures à la colonne vertébrale… Enfin, les médecins ont été contraints de prendre la décision d’amputer les deux jambes sous les genoux.

Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il réussirait, sa première question était de savoir quand il monterait à nouveau sur son cheval DeeDee.. Une passion qu’elle a depuis son plus jeune âge puisque toute sa famille l’a fait. Ses deux frères aînés ont inventé le « horse-ball », une sorte de basket à cheval. Elle a commencé à le pratiquer à l’âge de sept ans et avec douze, il a commencé à monter. Ils ont toujours aimé le sport. À l’école, elle a fait de l’athlétisme (elle a même remporté une médaille d’or en saut en hauteur dans une compétition européenne) et au lycée, elle était la gardienne de son équipe de football. Elle avait grandi en France et vivait avec ses parents en Belgique à l’époque, juste avant que ses frères et sœurs ne retournent aux États-Unis pour l’université et que le couple y emménage à nouveau début 2016.

Précisément ils, Les chevaux, pour lesquels sa mère a inculqué un amour infini, sont devenus sa bouée de sauvetage pendant cette houle. “J’étais au mauvais endroit au mauvais moment”, a-t-il avoué sur son site Internet. Mais elle était toujours en vie et à cheval, elle se sentait à nouveau libre. Ses efforts au cours de ces cinq années l’ont amené à rouler jusqu’à Tokyo, où il représentera les États-Unis. Ce jeudi après-midi, il verra son rêve se réaliser et fera ses débuts équestres aux Jeux Paralympiques.

En outre, étudie le commerce à l’Université de San Diego et donne des conférences de motivation. De plus, elle a pris la parole au West Palm Beach Women’s Equestrian Entrepreneur Summit en janvier 2019. Indépendamment de ce qui se passe dans le pays japonais, Béatrice a écrit une fin heureuse dans son histoire et envoie un message d’espoir. “Il y a toujours une lumière au bout du tunnel.”