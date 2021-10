Beatriz Pasquel partage un message émouvant après le départ de sa fille

« Tu as été un grand professeur pour tout le monde, ta force n’est connue de personne, les mois que nous avons passés dans les hôpitaux suffisent à aigrir n’importe qui, mais pas toi ; à chaque fois tu en ressortais avec plus de force et plus de désir de vivre. On avait tellement de projets, tellement de voyages que tu voulais faire, tellement d’amours à aimer, tellement de langues qu’il fallait parler. Ma divine Chata, tu me manques avec chaque cellule de mon corps, il m’est difficile de respirer sachant que tu ne respires plus, que tu n’es pas à un coup de fil », a déclaré l’épouse de Pablo Moctezuma.

Dans ses histoires, il a également rendu hommage à sa fille. (Instagram / Beatriz Pasquel.)

Finalement, Béatriz Pasquel elle a assuré à sa fille que tout le monde dans la famille est très fier d’elle. « Je ne peux qu’imaginer que tu es avec la lumière et que tu fais partie de l’univers et que tu seras toujours un ange qui prend soin de nous… Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. »

Béatriz Elle a ajouté dans ses stories que chaque jour elle pense à elle et célèbre les moments passés ensemble : « Je promets de vous honorer jusqu’au jour où nous nous reverrons. Repose en paix mes Titorras ».