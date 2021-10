Beatriz Pérez-Aranda ‘la lía’ sur Canal 24 heures alors qu’elle pensait que ce n’était pas enregistré

Beatriz Pérez-Aranda Il est à nouveau le protagoniste d’un événement comique à la télévision. S’il est vrai que le présentateur du Chaîne 24 heures heures de TVE Elle est l’une des professionnelles les plus appréciées des téléspectateurs de la chaîne publique, son bon travail et son parcours impeccable sont de temps en temps ponctués de distractions hilarantes. Des échecs et des erreurs dont se nourrissent les réseaux sociaux. Ce vendredi, de nombreux téléspectateurs ont éclaté de rire en voyant la réaction de la communicatrice après avoir cédé la place à l’un de ses compagnons au milieu des nouvelles, une scène que son protagoniste n’a jamais pensé être enregistrée et qui a été diffusée devant le tout le public de la Chanel.

Tout indique que la fin de la journée de travail de vendredi a mis Pérez-Aranda de très bonne humeur, qui après avoir fait sa part du journal télévisé et laissé sa place au présentateur suivant n’a pas hésité à célébrer un si heureux moment en jetant des bisous dans le l’air et dire au revoir au reste de l’équipe avec des gestes marquants. La communicatrice a été captée quelques secondes sur l’un des moniteurs qui sont apparus derrière son partenaire à son insu, un écran à partir duquel la joie de Beatriz pouvait parfaitement s’apprécier.

Je me sépare de Beatriz Pérez Aranda. pic.twitter.com/Oc2dmXnmMI – Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 15 octobre 2021

Immédiatement après cet événement, les réseaux sociaux ont couru pour assister à la « capture » du présentateur de nouvelles. Une vidéo qui rassemble des milliers de visites et que la plupart des utilisateurs ont positivement évaluée comme un autre exemple de son naturel. Malgré la position stricte requise pour être devant un journal télévisé, la vérité est que Beatriz Pérez-Aranda Il n’a pas pu empêcher que son sens de l’humour et sa spontanéité soient capturés par les caméras. Une personnalité difficile à cacher qui, associée aux bonnes relations qu’il semble avoir avec le reste de l’équipe de travail, lui a déjà joué des tours.

On se souvient beaucoup de ce qui a peut-être été l’un des moments les plus embarrassants de sa carrière à la télévision en prononçant le mot en direct « concombre », quelque chose qui aurait pu passer totalement inaperçu sans l’expression de modestie qu’il a mise devant les caméras. Une réaction qui a fait d’elle une inspiration pour les mèmes et autres blagues sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui on se souvient que le Starship #SN11 @NASASpaceflight le concombre de fer décolle et pour cela on se souvient d’une vidéo mythique de Beatriz Pérez Aranda «Comme un concombre…» pic.twitter.com/QJaBez1tZb – PedroJSaavedra.eth #CuriosoCompulsivo ™ (@pedrojmacias) 26 mars 2021

Les micros ouverts sont un autre des grands ennemis de Beatriz Pérez-Aranda, puisqu’à plusieurs reprises sa voix s’est glissée dans des vidéos qui ont involontairement acquis une indéniable connotation comique. Quelques ‘gaffes’ qui loin de diminuer sa valeur en tant que présentatrice ont fait d’elle l’une des figures les plus appréciées de la chaîne où elle travaille. Un point très en leur faveur, compte tenu de l’affirmation de soi des professionnels qui sont en charge de l’actualité.

Il l’a encore fait ! Le micro ouvert de Beatriz Pérez Aranda est demain à 24h. @GuerraDeMedios pic.twitter.com/nd8oEPUhI3 – 94 étés (@ 94 étés) 21 mars 2020

Nul doute que les nombreuses heures que les présentateurs de la chaîne d’information passent devant les caméras provoquent des échecs dans le direct. Un métier à risque réel si l’on prend en compte les réseaux sociaux vertigineux auxquels rien ne leur échappe, un enjeu que les professionnels du secteur connaissent bien et dans lequel Beatriz Pérez-Aranda il a beaucoup d’expérience.

