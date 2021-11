Beats abandonne plusieurs produits, notamment Powerbeats, Solo Pro et Beats EP

Le même jour où elle a annoncé les nouveaux écouteurs Fit Pro à 200 $, qui reçoivent des éloges universels dans les premières critiques, la marque Beats d’Apple affine le reste de sa gamme de produits.

Comme l’a remarqué MacRumors, la société a discrètement abandonné les Powerbeats, les écouteurs Solo Pro à réduction de bruit et les écouteurs Beats EP d’entrée de gamme. Les trois produits ne sont plus disponibles directement auprès d’Apple, et bien que le stock puisse rester chez des détaillants tiers, ils disparaîtront une fois que l’inventaire actuel sera épuisé.

Un porte-parole de Beats a confirmé la nouvelle, mais a refusé d’expliquer en détail pourquoi ces produits spécifiques ont obtenu la hache. Il est raisonnable de supposer que leurs ventes ont été bien inférieures aux succès les plus établis de la société. De toute évidence, les Powerbeats, introduits assez récemment en mars 2020, ne pouvaient pas répondre à la demande des véritables Powerbeats Pro sans fil.

Les neckbuds Powerbeats sont également arrêtés à partir d’aujourd’hui.Photo de Chris Welch / The Verge

Et dans le cas des écouteurs, les piliers supra-auriculaires comme le Solo 3 et le Studio 3 sont toujours là, tandis que les Solo Pro supra-auriculaires – sortis après ces deux paires – sont les premiers à être abandonnés.

Avec ces changements, selon le site Web de Beats, sa famille de produits se compose désormais des écouteurs Fit Pro tout juste lancés, des écouteurs Powerbeats Pro, Solo3, Studio3 et Beats Flex au bas de la gamme. Outre les écouteurs et les écouteurs, la société continue également de vendre son haut-parleur Bluetooth Pill Plus.