Beats annonce des écouteurs Flex en édition spéciale en partenariat avec Hiroshi Fujiwara

Beats a annoncé cette semaine une nouvelle édition spéciale de ses écouteurs Beats Flex en partenariat avec le musicien et designer japonais Hiroshi Fujiwara et le détaillant de mode SSENSE. Basée sur le même matériel que le Beats Flex original, l’édition spéciale présente un « design minimaliste et noir tonal ».

En plus de la couleur noire, les écouteurs Beats Flex en édition spéciale portent le logo de « fragment design », qui est la société Fujiwara.

Beats annonce le Beats Flex en édition limitée dans un design noir ton sur ton minimaliste qui présente le logo emblématique à deux éclairs de fragment sur un écouteur et son logo homonyme sur l’autre. Cette sortie en fait la première collaboration officielle incorporant Beats Flex, qui résulte du fait que le fondateur de fragment Hiroshi Fujiwara l’a nommé son produit préféré dans le portefeuille Beats.

Fujiwara fait l’éloge du design de Beats Flex et dit qu’il s’agit de sa « préférence personnelle pour les écouteurs » car il aime le « tour de cou léger pour écouter de la musique ». Le designer pense également que le nouveau « coloris noir sur noir » est sophistiqué et extrêmement raffiné, et que les gens vont vraiment adorer cette option.

« L’inspiration du design est la continuation de notre dernière collaboration, car je pense toujours que rien n’est aussi sophistiqué et raffiné que la couleur noir sur noir », a déclaré Hiroshi Fujiwara. « Ma préférence personnelle pour les écouteurs est Beats Flex, car j’aime le tour de cou léger pour écouter de la musique. J’espère que les gens pourront le porter et l’utiliser au quotidien.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’associe à Fujiwara pour travailler sur des produits Beats. Plus tôt cette année, la société a présenté une édition spéciale Powerbeats Pro avec un « design noir sur noir ». Maintenant, ce partenariat s’étend au Beats Flex, plus abordable, qui comprend une conception intra-auriculaire, jusqu’à 12 heures d’autonomie, la puce W1 d’Apple pour un couplage rapide et une pause automatique.

L’édition spéciale Beats Flex sera disponible chez Apple et SSENSE à partir du 18 novembre pour 69,99 $.

